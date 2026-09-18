亞運／出大包？南韓比賽曲棍球「竟播北韓國歌」 球員錯愕、主辦道歉了

日本愛知名古屋亞運今天進行男子曲棍球A組預賽首輪賽事，在南韓出戰孟加拉的比賽前，主辦方竟然播放北韓國歌，隨後為這起疏失道歉。

法新社報導，南韓以5比0大勝孟加拉，但在比賽開始前，現場沒有播放南韓國歌，反而響起北韓國歌。南韓球員列隊準備聆聽國歌時面面相覷，顯得一臉錯愕。

韓聯社報導，主辦方隨後播放孟加拉國歌，之後才改播南韓國歌。但據報導，國歌當時尚未播畢，裁判便要求雙方球員互相握手，並開始準備比賽。

球場播報員當時為這起疏失道歉，但南韓隊教練閔泰錫（Min Tae-seok，音譯）對此深感不滿。

閔泰錫表示：「這是非常嚴重的問題。我們提出抗議時，他們說：『很抱歉，不是沒準備，而是負責播放國歌的人員出錯。』但是這種事情根本就不應該發生。」

一名南韓奧委會人士指出，他們正試圖了解事件經過。該名人士告訴法新社：「我們目前正在調查此事，以確認確切情況。」