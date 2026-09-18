快訊

亞運／技擊類好手扛掌旗官重任 黃筱雯、張煥宜喜迎開幕初體驗

50歲賺多少才及格？主計總處揭薪資中位數 這年齡層薪水成長速度最高

聽新聞
0:00 / 0:00

亞運／技擊類好手扛掌旗官重任 黃筱雯、張煥宜喜迎開幕初體驗

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
中華代表團掌旗官今天揭曉，將由拳擊女將黃筱雯與散打好手張煥宜一同執起中華奧會會旗。圖／中華奧會提供
中華代表團掌旗官今天揭曉，將由拳擊女將黃筱雯與散打好手張煥宜一同執起中華奧會會旗。圖／中華奧會提供

2026愛知名古屋亞運將在9月19日舉行開幕典禮，中華代表團掌旗官今天揭曉，將由拳擊女將黃筱雯與散打好手張煥宜一同執起中華奧會會旗，帶領代表團進場，兩人都坦言備感榮幸，也非常開心。

為了落實男女平等、宣揚團結與包容，國際奧會自2020東京奧運開始，各代表團掌旗官由男、女運動員一同出任。中華代表團本屆派出技擊類好手承擔重任，拳擊黃筱雯與散打張煥宜掌旗，並排在第36位進場，在敘利亞之後、塔吉克之前。

黃筱雯拳擊生涯不斷為台灣寫歷史，先是在2018年雅加達亞運女子57公斤級為台灣拿下暌違48年的亞運獎牌，又在2020東京奧運女子51公斤級再奪銅牌，拿下我國奧運參賽史上第一面獎牌，今年第三度亞運參賽，將參與女子拳擊54公斤級賽事。

黃筱雯以往賽程都很早開打，過去參加亞運都沒機會感受開幕典禮的震撼。今年首度參加開幕典禮就扛起掌旗官重任，她說：「知道的時候滿驚訝，沒想過會是自己，第一次參加開幕就能掌旗，真的很開心，也很期待。」

黃筱雯笑說，對掌旗官真的沒有經驗，但有特別去查一下別人怎麼掌旗，「跟煥宜認識但沒有很熟，希望能跟他一起好好完成掌旗官的責任。」兩人過去在國訓中心，因散打隊會與拳擊隊有交流陪練的機會，而有幾面之緣。 

張煥宜是散打選手，本屆亞運參加男子70公斤級賽事，他在上屆杭州亞運拿下銅牌，為台灣解了21年的散打獎牌荒，去年也在成都世運會上再奪一銅，在國際賽場上表現出色，因此獲得青睞成為本屆亞運的掌旗官。

「真的滿意外，沒想過這份榮譽會在我身上。」張煥宜站上擂台氣勢十足，但擔任掌旗官讓他一度有些緊張。他笑說，要走在整個代表團的最前面，角色非常重要，會要求自己「手不要抖」，努力做好掌旗官的工作。

張煥宜第二度參加亞運，但也是第一次參加開幕典禮，他期許自己能圓滿完成掌旗官的任務，並在接下來的比賽中，以平常心去面對比賽，把能控制的控制好，爭取最好成績。

拳擊女將黃筱雯擔任名古屋亞運掌旗官。圖／中華奧會提供
拳擊女將黃筱雯擔任名古屋亞運掌旗官。圖／中華奧會提供

武術散打好手張煥宜擔任掌旗官。圖／中華奧會提供
武術散打好手張煥宜擔任掌旗官。圖／中華奧會提供

亞運 張煥宜 黃筱雯 2026名古屋亞運

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞運拳擊／拳協製作應援小物 林郁婷、黃筱雯讓粉絲帶著走

亞運項目本屆大洗牌 中華隊迎雙位數奪金保衛挑戰

亞運／中華奧會主席蔡家福領軍 名古屋亞運最大團抵達

亞運／「八馬國際」十年贊助有成 史上首度五名國手攜手出征

相關新聞

亞運／李洋一度遭擋仍出席開村儀式 我奧會要求「平等、有尊嚴」

我國亞運代表團今天在選手村開村升旗儀式活動，但因亞奧會（OCA）試圖禁止運動部部長李洋參與，讓活動因故延後1.5小進行，李洋最終仍現身會場出席。針對此事件，副總領隊陳士魁之後出面表示：「要求組委會和亞奧會遵從奧林匹克的精神，讓我們平等、有尊嚴地參加所有活動。」

亞運／技擊類好手扛掌旗官重任 黃筱雯、張煥宜喜迎開幕初體驗

2026愛知名古屋亞運將在9月19日舉行開幕典禮，中華代表團掌旗官今天揭曉，將由拳擊女將黃筱雯與散打好手張煥宜一同執起中華奧會會旗，帶領代表團進場，兩人都坦言備感榮幸，也非常開心。

亞運／軟網團體賽保底銅牌 20日攜空手道、射擊衝擊首金首牌

名古屋亞運即將於明天正式揭幕，隨著開幕日逼近，外界焦點也都放在了代表團「首金」、「首牌」落點，其中我國軟網代表隊在今天雙雙搶下四強門票後，已確定是銅牌保底，並將在20日也是首個獎牌日力拚獎牌成色升級，另外包括空手道女子個人「型」簡慧萱，射擊女子10公尺空氣步槍、女子游泳200公尺蝶式韓安齊，也都有望在首日就衝擊頒獎台。

亞運女籃／擋下蒙古歸化羅賓森 彭詩晴：一人打不死我們一隊

中華女籃隊今天在名古屋亞運分組賽首戰面對蒙古，蒙古隊在歸化球員羅賓森（Amari Robinson）攻下25分、13籃板領軍下，上半場一度助隊取得領先，不過中華隊下半場在防守端持續施壓，最終成功逆轉戰局，賽後攻下15分、4助攻的彭詩晴就表示，儘管上半場因為羅賓森的出色發揮陷入苦戰是可以預期，但中華隊也靠著團隊戰力逆轉戰局，「因為她一個人打不死我們一個隊。」

亞運棒球／南韓提前抵達卻沒場地可練！韓媒怒批：日本真的太過分了

本屆名古屋亞運還沒開打，場外爭議就不少，提前到日本備戰的南韓棒球代表隊，無法先使用比賽場地訓練，對此韓媒怒批，「日本真的太過分了！南韓棒球隊連訓練都受阻，開賽僅剩3天竟無球場可用？」

亞運／開幕典禮明晚登場！ 黃筱雯、張煥宜擔任掌旗官

2026年名古屋亞運開幕典禮，將在日本時間19日晚間6點於瑞穗公園陸上競技場登場，中華代表團掌旗官揭曉，將由拳擊女將黃筱雯及武術散打好手張煥宜共同掌旗入場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。