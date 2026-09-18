亞運／技擊類好手扛掌旗官重任 黃筱雯、張煥宜喜迎開幕初體驗

2026愛知名古屋亞運將在9月19日舉行開幕典禮，中華代表團掌旗官今天揭曉，將由拳擊女將黃筱雯與散打好手張煥宜一同執起中華奧會會旗，帶領代表團進場，兩人都坦言備感榮幸，也非常開心。

為了落實男女平等、宣揚團結與包容，國際奧會自2020東京奧運開始，各代表團掌旗官由男、女運動員一同出任。中華代表團本屆派出技擊類好手承擔重任，拳擊黃筱雯與散打張煥宜掌旗，並排在第36位進場，在敘利亞之後、塔吉克之前。

黃筱雯拳擊生涯不斷為台灣寫歷史，先是在2018年雅加達亞運女子57公斤級為台灣拿下暌違48年的亞運獎牌，又在2020東京奧運女子51公斤級再奪銅牌，拿下我國奧運參賽史上第一面獎牌，今年第三度亞運參賽，將參與女子拳擊54公斤級賽事。

黃筱雯以往賽程都很早開打，過去參加亞運都沒機會感受開幕典禮的震撼。今年首度參加開幕典禮就扛起掌旗官重任，她說：「知道的時候滿驚訝，沒想過會是自己，第一次參加開幕就能掌旗，真的很開心，也很期待。」

黃筱雯笑說，對掌旗官真的沒有經驗，但有特別去查一下別人怎麼掌旗，「跟煥宜認識但沒有很熟，希望能跟他一起好好完成掌旗官的責任。」兩人過去在國訓中心，因散打隊會與拳擊隊有交流陪練的機會，而有幾面之緣。

張煥宜是散打選手，本屆亞運參加男子70公斤級賽事，他在上屆杭州亞運拿下銅牌，為台灣解了21年的散打獎牌荒，去年也在成都世運會上再奪一銅，在國際賽場上表現出色，因此獲得青睞成為本屆亞運的掌旗官。

「真的滿意外，沒想過這份榮譽會在我身上。」張煥宜站上擂台氣勢十足，但擔任掌旗官讓他一度有些緊張。他笑說，要走在整個代表團的最前面，角色非常重要，會要求自己「手不要抖」，努力做好掌旗官的工作。

張煥宜第二度參加亞運，但也是第一次參加開幕典禮，他期許自己能圓滿完成掌旗官的任務，並在接下來的比賽中，以平常心去面對比賽，把能控制的控制好，爭取最好成績。

拳擊女將黃筱雯擔任名古屋亞運掌旗官。圖／中華奧會提供