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亞運／開幕典禮明晚登場！ 黃筱雯、張煥宜擔任掌旗官
2026年名古屋亞運開幕典禮，將在日本時間19日晚間6點於瑞穗公園陸上競技場登場，中華代表團掌旗官揭曉，將由拳擊女將黃筱雯及武術散打好手張煥宜共同掌旗入場。
本屆名古屋亞運，中華代表團共派出482名選手參與38個運動種類，其中我國男子籃球代表隊在開幕典禮前已結束賽程，賽會則在明天才要正式開幕。
中華代表團今年出席開幕儀式的掌旗官，將由拳擊女將黃筱雯搭配武術散打戰將張煥宜擔任。黃筱雯在2020東京奧運女子拳擊51公斤級奪下銅牌，也是中華隊史上首面奧運拳擊獎牌；今年第三度參與亞運再拚佳績。
張煥宜則是在上屆杭州亞運武術散打男子70公斤級奪下銅牌，是中華武術代表隊相隔21年再獲男子散打獎牌，也是中華隊首次在亞運男子70公斤級奪牌。
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