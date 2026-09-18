快訊

亞運／技擊類好手扛掌旗官重任 黃筱雯、張煥宜喜迎開幕初體驗

50歲賺多少才及格？主計總處揭薪資中位數 這年齡層薪水成長速度最高

聽新聞
0:00 / 0:00

亞運田徑／助跑後就不再多想 林昱堂堅定嶄露對獎牌的渴望

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
男子跳遠全國紀錄保持人林昱堂。圖／adidas Taiwan提供
男子跳遠全國紀錄保持人林昱堂。圖／adidas Taiwan提供

繼杭州亞運後，全國跳遠紀錄保持人林昱堂再次披上亞運戰袍，其實早在高中時期，他就曾達到參賽標準，只是當時國內已有多位學長同樣達標，最終未能入選代表隊。如今帶著杭州亞運的經驗，時隔三年再度站上亞洲最高層級的舞台，林昱堂也期待把過去的累積轉化成這一次的突破。

站上助跑道、望向前方的沙坑，林昱堂腦中並不是什麼都沒有。上一跳出了什麼問題？教練剛才指導了什麼？和訓練時又有什麼不同？每一次起跳前，他都會利用短短十多秒，把需要修正的細節重新整理一次。

一旦真正開始起跑，林昱堂反而要把剛才想過的一切先放下，因為對林昱堂而言，從腳步啟動的那一瞬間開始，任何多餘的念頭都可能產生猶豫，有了這份「說放就放」的能力，也幫助他能夠在跑道上完成每一次跳躍，「我們在比賽的時候，基本上不能再在助跑當中有任何的想法，那會讓我們變得猶豫。」

當林昱堂在2023年亞洲田徑錦標賽跳出8公尺40，突破全國紀錄時，他曾經想過，自己是不是還有機會繼續往上，但競技運動並不是一條能夠持續向上的直線道路，「我們一直在練習，會覺得『我想一直進步』，可是成績卻往下掉。」

男子跳遠全國紀錄保持人林昱堂。圖／adidas Taiwan提供
男子跳遠全國紀錄保持人林昱堂。圖／adidas Taiwan提供

身為運動員，林昱堂經歷高峰，也體驗過成績下滑的低潮。比起急著否定自己，他開始思考另一個問題：一名選手突破之後，要怎麼把好的成績維持下來？「突破自己之後，我知道需要一段時間沉澱，成績才會繼續再往上。」

重新調整需要時間，只是這一次，林昱堂也期望那段等待不要太久，因為下一場即將迎來的大型賽事，正是名古屋亞運，「以我的目標一定是要能拿牌，不管什麼顏色，能金牌當然是最好。」談到這次亞運的目標，林昱堂堅定嶄露對獎牌的渴望。

「大家都實力差不多，就是當下誰把握得好，獎牌就落誰家。」這一屆主要對手，林昱堂其實並不陌生，過去幾年彼此已經在不同賽事多次交手，實力也相當接近，因此到了亞運，當下誰的狀態好、誰能把握機會，便成了能否站上頒獎台的關鍵，「因為他們相信我，我就不會放棄，我相信自己做得到，也會努力去做到。」

亞運 林昱堂 田徑 2026名古屋亞運

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞運田徑／拋開美國濾鏡 楊俊瀚專注自我奔向名古屋

亞運羽球／中華隊16日啟程 林俊易左腿傷勢積極治療

亞運田徑／專注跑道、享受比賽 「短跑甜心」廖晏均保持初心迎戰亞運

亞運鐵人三項／從泳池邊的掙扎到亞運賽道進擊 江典祐的進化之旅

相關新聞

亞運／李洋一度遭擋仍出席開村儀式 我奧會要求「平等、有尊嚴」

我國亞運代表團今天在選手村開村升旗儀式活動，但因亞奧會（OCA）試圖禁止運動部部長李洋參與，讓活動因故延後1.5小進行，李洋最終仍現身會場出席。針對此事件，副總領隊陳士魁之後出面表示：「要求組委會和亞奧會遵從奧林匹克的精神，讓我們平等、有尊嚴地參加所有活動。」

亞運／技擊類好手扛掌旗官重任 黃筱雯、張煥宜喜迎開幕初體驗

2026愛知名古屋亞運將在9月19日舉行開幕典禮，中華代表團掌旗官今天揭曉，將由拳擊女將黃筱雯與散打好手張煥宜一同執起中華奧會會旗，帶領代表團進場，兩人都坦言備感榮幸，也非常開心。

亞運／軟網團體賽保底銅牌 20日攜空手道、射擊衝擊首金首牌

名古屋亞運即將於明天正式揭幕，隨著開幕日逼近，外界焦點也都放在了代表團「首金」、「首牌」落點，其中我國軟網代表隊在今天雙雙搶下四強門票後，已確定是銅牌保底，並將在20日也是首個獎牌日力拚獎牌成色升級，另外包括空手道女子個人「型」簡慧萱，射擊女子10公尺空氣步槍、女子游泳200公尺蝶式韓安齊，也都有望在首日就衝擊頒獎台。

亞運女籃／擋下蒙古歸化羅賓森 彭詩晴：一人打不死我們一隊

中華女籃隊今天在名古屋亞運分組賽首戰面對蒙古，蒙古隊在歸化球員羅賓森（Amari Robinson）攻下25分、13籃板領軍下，上半場一度助隊取得領先，不過中華隊下半場在防守端持續施壓，最終成功逆轉戰局，賽後攻下15分、4助攻的彭詩晴就表示，儘管上半場因為羅賓森的出色發揮陷入苦戰是可以預期，但中華隊也靠著團隊戰力逆轉戰局，「因為她一個人打不死我們一個隊。」

亞運棒球／南韓提前抵達卻沒場地可練！韓媒怒批：日本真的太過分了

本屆名古屋亞運還沒開打，場外爭議就不少，提前到日本備戰的南韓棒球代表隊，無法先使用比賽場地訓練，對此韓媒怒批，「日本真的太過分了！南韓棒球隊連訓練都受阻，開賽僅剩3天竟無球場可用？」

亞運／開幕典禮明晚登場！ 黃筱雯、張煥宜擔任掌旗官

2026年名古屋亞運開幕典禮，將在日本時間19日晚間6點於瑞穗公園陸上競技場登場，中華代表團掌旗官揭曉，將由拳擊女將黃筱雯及武術散打好手張煥宜共同掌旗入場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。