亞運田徑／助跑後就不再多想 林昱堂堅定嶄露對獎牌的渴望

繼杭州亞運後，全國跳遠紀錄保持人林昱堂再次披上亞運戰袍，其實早在高中時期，他就曾達到參賽標準，只是當時國內已有多位學長同樣達標，最終未能入選代表隊。如今帶著杭州亞運的經驗，時隔三年再度站上亞洲最高層級的舞台，林昱堂也期待把過去的累積轉化成這一次的突破。

站上助跑道、望向前方的沙坑，林昱堂腦中並不是什麼都沒有。上一跳出了什麼問題？教練剛才指導了什麼？和訓練時又有什麼不同？每一次起跳前，他都會利用短短十多秒，把需要修正的細節重新整理一次。

一旦真正開始起跑，林昱堂反而要把剛才想過的一切先放下，因為對林昱堂而言，從腳步啟動的那一瞬間開始，任何多餘的念頭都可能產生猶豫，有了這份「說放就放」的能力，也幫助他能夠在跑道上完成每一次跳躍，「我們在比賽的時候，基本上不能再在助跑當中有任何的想法，那會讓我們變得猶豫。」

當林昱堂在2023年亞洲田徑錦標賽跳出8公尺40，突破全國紀錄時，他曾經想過，自己是不是還有機會繼續往上，但競技運動並不是一條能夠持續向上的直線道路，「我們一直在練習，會覺得『我想一直進步』，可是成績卻往下掉。」

男子跳遠全國紀錄保持人林昱堂。圖／adidas Taiwan提供

身為運動員，林昱堂經歷高峰，也體驗過成績下滑的低潮。比起急著否定自己，他開始思考另一個問題：一名選手突破之後，要怎麼把好的成績維持下來？「突破自己之後，我知道需要一段時間沉澱，成績才會繼續再往上。」

重新調整需要時間，只是這一次，林昱堂也期望那段等待不要太久，因為下一場即將迎來的大型賽事，正是名古屋亞運，「以我的目標一定是要能拿牌，不管什麼顏色，能金牌當然是最好。」談到這次亞運的目標，林昱堂堅定嶄露對獎牌的渴望。

「大家都實力差不多，就是當下誰把握得好，獎牌就落誰家。」這一屆主要對手，林昱堂其實並不陌生，過去幾年彼此已經在不同賽事多次交手，實力也相當接近，因此到了亞運，當下誰的狀態好、誰能把握機會，便成了能否站上頒獎台的關鍵，「因為他們相信我，我就不會放棄，我相信自己做得到，也會努力去做到。」