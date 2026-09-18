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亞運／軟網團體賽保底銅牌 20日攜空手道、射擊衝擊首金首牌

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋即時報導
簡慧萱獲選為今年亞運代表隊。圖／南市體育局提供 鄭惠仁
簡慧萱獲選為今年亞運代表隊。圖／南市體育局提供 鄭惠仁

名古屋亞運即將於明天正式揭幕，隨著開幕日逼近，外界焦點也都放在了代表團「首金」、「首牌」落點，其中我國軟網代表隊在今天雙雙搶下四強門票後，已確定是銅牌保底，並將在20日也是首個獎牌日力拚獎牌成色升級，另外包括空手道女子個人「型」簡慧萱，射擊女子10公尺空氣步槍、女子游泳200公尺蝶式韓安齊，也都有望在首日就衝擊頒獎台。

上屆杭州亞運我國由跆拳道女子品勢選手陳歆雅拿下代表團首面獎牌，同日「柔道男神」楊勇緯更是奪下代表團首金，更是我國在亞運史上的第100面金牌，意義非凡。不過今年在柔道與跆拳道都移至賽程中後段才舉行的情況下，誰能搶下「首牌」、「首金」也格外引人矚目。

根據賽程，20日將頒出獎牌並有我國選手參賽的比賽種類包括了游泳、自由車公路賽、空手道、射擊、軟網、鐵人三項與武術，其中軟網在男女團都已經闖進4強的情況下，確定至少會有銅牌進帳，但包括空手道、射擊、游泳和武術也都有爭奪獎牌的實力。

其中將在空手道女子個人型登場的簡慧萱，從小就學習武術與跆拳道，不過因為左眼視網膜剝離，轉而接觸空手道，並曾在東亞運、亞錦賽都有過奪牌紀錄，這次不僅在個人賽有機會搶下獎牌，她也將帶領田欣兒與洪芷暄兩位學妹力拚團體獎牌。

中華隊<a href='/search/tagging/2/林穎欣' rel='林穎欣' data-rel='/2/175972' class='tag'><strong>林穎欣</strong></a>20日就出賽，力拚女子10公尺空氣步槍金牌。圖／中華民國射擊協會提供
中華隊林穎欣20日就出賽，力拚女子10公尺空氣步槍金牌。圖／中華民國射擊協會提供

此外，上屆中斷連續3屆奪牌的武術隊，20日也將由女子太極拳太極劍全能劉佩勲、男子長拳鄭郁咺打頭陣，加上射擊女子10公尺空氣步槍也將由雅加達亞運金牌林穎欣領軍出擊，以及台美混血泳將韓安齊也將在女子200公尺蝶式登場，都有一拚站上頒獎台的實力，為代表團力拚首面獎牌。

2026名古屋亞運 簡慧萱 韓安齊 空手道 林穎欣

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