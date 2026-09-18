亞運／選手村升旗李洋被擋...政院：支持代表團 籲各方維持競賽公平

名古屋亞運明天開幕，今天卻傳出亞奧會不允許運動部長李洋出席選手村開村儀式。行政院發言人李慧芝表示，閣揆卓榮泰已在第一時間致電李洋和中華奧會主席蔡家福，行政院將全力支持代表團，也呼籲各方應該維護公平、正常的競技環境。

名古屋亞運將在明天開幕，中華代表團今天下午進行選手村開村儀式，但傳出因亞奧會不允許運動部長李洋出席，導致儀式因此延期。

李慧芝表示，在中華奧會及運動部等相關單位積極協調與爭取後，李洋部長順利進入選手村並參加升旗儀式。行政院卓榮泰院長在第一時間即已致電李洋部長，並與中華奧會主席蔡家福通話，了解事件經過及後續處理情形，也感謝中華奧會等單位的協助。

她轉述，卓揆強調行政院將全力支持代表團，相關單位也應共同確保代表團在賽會期間能順利與會，避免再受到不必要的干擾。

李慧芝指出，李洋已依規定完成申請程序，並取得相關識別卡及權限，理應依規定正常進入選手村，但卻遭受不合理打壓。

她強調，名古屋亞運是亞洲重要的綜合性運動賽會，各界應共同支持所有選手，並維護公平、正常的競技環境，讓選手能專心參賽、展現訓練成果，爭取佳績。