亞運棒球／南韓提前抵達卻沒場地可練！韓媒怒批：日本真的太過分了

本屆名古屋亞運還沒開打，場外爭議就不少，提前到日本備戰的南韓棒球代表隊，無法先使用比賽場地訓練，對此韓媒怒批，「日本真的太過分了！南韓棒球隊連訓練都受阻，開賽僅剩3天竟無球場可用？」

韓媒《Xports News》報導指出，南韓棒球代表隊今天下午抵達日本，隨後搭南韓棒球委員會事先安排的巴士前往下榻飯店。球隊預計當天短暫休息後，19日及20日進行適應場地的訓練與體能調整，21日迎戰中華隊。

南韓隊總教練柳志炫透露備戰狀態順利，並指出提前到日本備戰的好處，「球員國內訓練和來到這裡訓練，專注力和心態會不一樣。如果這些因素能順利整合，我想球隊就能以良好狀態迎接21日的首場比賽。」

儘管南韓原本備戰順利，卻在意想不到的環節出問題，代表隊預定於19日及20日使用的訓練球場，竟然仍無法確定。本屆棒球賽事在岡崎市民球場及豐橋市民球場舉行，但大會以球場整備等因素為由，至今仍未明確告知各參賽國家，能否在正式比賽前進入球場訓練。

為避免影響備戰，南韓棒球委員會目前正積極聯繫名古屋附近可供訓練的球場，確保球隊能按計畫進行練習。柳志炫認為，不僅南韓，其他參賽國同樣無法在正式比賽前使用比賽球場，因此只能在既有條件下盡力做準備。

本屆名古屋亞運設施爭議不斷，但柳志炫認為整體環境比上屆杭州亞運還好，「住宿、餐飲等整體環境都比杭州亞運更好，球員應該能獲得充分且舒適的休息時間。至於棒球場，只要有機會，我們就會盡快適應。」