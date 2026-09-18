亞運籃球／林蝶壓線遞補高效率攻 10分 教頭讚：攻守都給對手壓力

名古屋亞運台灣女籃今天以76比67擊敗蒙古，順利在分組賽首戰開胡，其中壓線遞補進入名單的前鋒林蝶，高效率貢獻10分，表現獲得總教練前田顯藏稱讚。

名古屋亞運台灣女籃與韓國、馬來西亞及蒙古同組，今天分組預賽首戰面對蒙古，靠著旅外後場組合彭詩晴、彭曉彤聯手攻下29分，終場台灣隊以9分之差上演逆轉勝，替本屆亞運開出紅盤。

值得一提的是，隨著後衛羅蘋因傷退出亞運名單，身高182公分的前鋒林蝶緊急遞補加入國家隊陣容，首戰即繳出攻守俱佳表現，在上場僅7分鐘情況下，高效率拿到10分、3籃板，而且沒有任何犯規，讓總教練前田顯藏稱讚「攻守兩端帶給對手壓力」。

林蝶接受訪問時則提到，團隊出發前兩天才收到遞補通知，抱著為國家隊努力的心態來到日本比賽，不管自己狀態怎麼樣，就是盡全力發揮，並帶著沒能攜手征戰隊友的心一起努力，「每個人上場都是互相鼓勵。」

台灣隊長黃鈴娟同樣提到，很驕傲代表台灣征戰名古屋亞運，她認為以運動交流是很高級的行為，期許自己享受這個舞台，「用成績讓大家看見我們。」

日籍總教練前田顯藏則笑說，很榮幸執掌台灣女籃兵符，加上這次回到日本參加亞洲頂級賽事，尤其自己是從日本來到台灣工作，希望兩國都能秉持運動員精神出賽，「很開心今天把勝利姿態展現給大家看。」