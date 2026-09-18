快訊

亞運／技擊類好手扛掌旗官重任 黃筱雯、張煥宜喜迎開幕初體驗

50歲賺多少才及格？主計總處揭薪資中位數 這年齡層薪水成長速度最高

聽新聞
0:00 / 0:00

亞運籃球／林蝶壓線遞補高效率攻 10分 教頭讚：攻守都給對手壓力

中央社／ 名古屋18日電
臨時遞補入隊的林蝶上場7分鐘高效拿10分，成為贏球亮點並獲教練讚賞。 路透通訊社
臨時遞補入隊的林蝶上場7分鐘高效拿10分，成為贏球亮點並獲教練讚賞。 路透通訊社

名古屋亞運台灣女籃今天以76比67擊敗蒙古，順利在分組賽首戰開胡，其中壓線遞補進入名單的前鋒林蝶，高效率貢獻10分，表現獲得總教練前田顯藏稱讚。

名古屋亞運台灣女籃與韓國、馬來西亞及蒙古同組，今天分組預賽首戰面對蒙古，靠著旅外後場組合彭詩晴彭曉彤聯手攻下29分，終場台灣隊以9分之差上演逆轉勝，替本屆亞運開出紅盤。

值得一提的是，隨著後衛羅蘋因傷退出亞運名單，身高182公分的前鋒林蝶緊急遞補加入國家隊陣容，首戰即繳出攻守俱佳表現，在上場僅7分鐘情況下，高效率拿到10分、3籃板，而且沒有任何犯規，讓總教練前田顯藏稱讚「攻守兩端帶給對手壓力」。

林蝶接受訪問時則提到，團隊出發前兩天才收到遞補通知，抱著為國家隊努力的心態來到日本比賽，不管自己狀態怎麼樣，就是盡全力發揮，並帶著沒能攜手征戰隊友的心一起努力，「每個人上場都是互相鼓勵。」

台灣隊長黃鈴娟同樣提到，很驕傲代表台灣征戰名古屋亞運，她認為以運動交流是很高級的行為，期許自己享受這個舞台，「用成績讓大家看見我們。」

日籍總教練前田顯藏則笑說，很榮幸執掌台灣女籃兵符，加上這次回到日本參加亞洲頂級賽事，尤其自己是從日本來到台灣工作，希望兩國都能秉持運動員精神出賽，「很開心今天把勝利姿態展現給大家看。」

林蝶 名古屋 亞運 2026名古屋亞運 籃球 彭詩晴 彭曉彤

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞運女籃／羅蘋傷退 林蝶補進12人名單

亞運女籃／下半場鎖死蒙古逆轉 中華女籃有驚無險奪分組賽首勝

亞運女籃／擋下蒙古歸化羅賓森 彭詩晴：一人打不死我們一隊

亞運女足／中華2比1險勝越南 預賽首戰開紅盤

相關新聞

亞運／李洋一度遭擋仍出席開村儀式 我奧會要求「平等、有尊嚴」

我國亞運代表團今天在選手村開村升旗儀式活動，但因亞奧會（OCA）試圖禁止運動部部長李洋參與，讓活動因故延後1.5小進行，李洋最終仍現身會場出席。針對此事件，副總領隊陳士魁之後出面表示：「要求組委會和亞奧會遵從奧林匹克的精神，讓我們平等、有尊嚴地參加所有活動。」

亞運／技擊類好手扛掌旗官重任 黃筱雯、張煥宜喜迎開幕初體驗

2026愛知名古屋亞運將在9月19日舉行開幕典禮，中華代表團掌旗官今天揭曉，將由拳擊女將黃筱雯與散打好手張煥宜一同執起中華奧會會旗，帶領代表團進場，兩人都坦言備感榮幸，也非常開心。

亞運／軟網團體賽保底銅牌 20日攜空手道、射擊衝擊首金首牌

名古屋亞運即將於明天正式揭幕，隨著開幕日逼近，外界焦點也都放在了代表團「首金」、「首牌」落點，其中我國軟網代表隊在今天雙雙搶下四強門票後，已確定是銅牌保底，並將在20日也是首個獎牌日力拚獎牌成色升級，另外包括空手道女子個人「型」簡慧萱，射擊女子10公尺空氣步槍、女子游泳200公尺蝶式韓安齊，也都有望在首日就衝擊頒獎台。

亞運女籃／擋下蒙古歸化羅賓森 彭詩晴：一人打不死我們一隊

中華女籃隊今天在名古屋亞運分組賽首戰面對蒙古，蒙古隊在歸化球員羅賓森（Amari Robinson）攻下25分、13籃板領軍下，上半場一度助隊取得領先，不過中華隊下半場在防守端持續施壓，最終成功逆轉戰局，賽後攻下15分、4助攻的彭詩晴就表示，儘管上半場因為羅賓森的出色發揮陷入苦戰是可以預期，但中華隊也靠著團隊戰力逆轉戰局，「因為她一個人打不死我們一個隊。」

亞運棒球／南韓提前抵達卻沒場地可練！韓媒怒批：日本真的太過分了

本屆名古屋亞運還沒開打，場外爭議就不少，提前到日本備戰的南韓棒球代表隊，無法先使用比賽場地訓練，對此韓媒怒批，「日本真的太過分了！南韓棒球隊連訓練都受阻，開賽僅剩3天竟無球場可用？」

亞運／開幕典禮明晚登場！ 黃筱雯、張煥宜擔任掌旗官

2026年名古屋亞運開幕典禮，將在日本時間19日晚間6點於瑞穗公園陸上競技場登場，中華代表團掌旗官揭曉，將由拳擊女將黃筱雯及武術散打好手張煥宜共同掌旗入場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。