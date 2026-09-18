亞運／合庫選手前進名古屋亞運 桌球一哥林昀儒、一姐鄭怡靜將出賽

「2026名古屋亞運」將於9月19日正式揭開序幕，中華代表隊集結前進名古屋。合庫參與本屆名古屋亞運的教練及選手合計共20位，桌球隊由教練蔣澎龍、教練吳文嘉、桌球一哥林昀儒、一姐鄭怡靜、馮翊新、郭冠宏、葉伊恬及徐絃家出賽；棒球隊由教練林加祐、陳孝允、王政浩、林佾葳、李亦崴、高育瑋及楊振裕出賽；羽球隊則由羽球一哥周天成、王子維、李哲輝、楊博軒及胡綾芳出賽，三支球隊選手將在名古屋亞運全力以赴為國爭光。

合庫長期投入國家體育發展，持續深耕基層體育、培育優秀運動人才，提供球員比照行員待遇的薪資、獎金及各項福利，除了每月發放營養費外，更致力打造完善的訓練環境，協助選手無後顧之憂地投入各項運動賽事，此次多位合庫選手能入選名古屋亞運中華代表隊，更是展現了合庫長期推動體育發展的豐碩成果。合庫建置完整的球員獎勵制度，選手代表國家參加大型賽事若表現優異，除了激勵獎金、記功與加薪，每月還會加碼營養費，並給予晉升職等的機會，以實質福利給予球員最大的支持與鼓勵。

合庫表示秉持「取之於社會，用之於社會」的精神，積極響應金管會「金融大回饋」政策，自民國36年成立第一支桌球隊至今已近80年，合庫始終相信體育是讓台灣與國際接軌的關鍵軟實力，並以實際行動支持體育，每年編列充足預算，持續支持桌球、棒球及羽球三支球隊，提高台灣的體育實力及國際能見度。