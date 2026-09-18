亞運軟網／延續亞運奪牌紀錄 余凱文：盼為軟網發展作出貢獻

名古屋亞運我國軟式網球男、女代表隊今天在團體組賽事傳來晉級4強捷報，在軟網未設有銅牌戰的情況下，也代表兩隊都將至少是銅牌起跳，也是今年我國亞運代表團首支確定有獎牌入袋的隊伍，其中男子隊選手余凱文就表示，從分組賽出線和奪下獎牌雖然是重要目標，但目前也都將專注力放在下一場比賽上。

上屆杭州亞運我國軟網隊帶回3銀、2銅佳績，歷屆至今也已累積拿下39面獎牌，堪稱我國代表團在亞運的獎牌庫，在今天的團體賽分組賽競爭後，最終我國男女代表隊都以3戰全勝姿態直取4強門票，確定銅牌保底，並將在20日的4強賽登場力拚獎牌成色升級。

對於男團今年以上屆原班人馬再度出擊，並在分組賽連續擊敗蒙古、印度、寮國，直接搶下4強門票，成功延續奪牌紀錄，上屆領軍拿下銀牌的余凱文表示，儘管從分組賽脫穎而出與奪牌是團隊一大目標，但他也期待大家都能享受比賽，「如果想太多反而會失常、綁手綁腳。接下來我們會繼續全力以赴爭奪更好的獎牌，也為軟式網球的發展貢獻力量。」

至於陳柏邑也表示，今天天氣雖然非常炎熱，但總比下雨更好，談到我國在亞運軟網的輝煌戰績時他則說：「現在我們就是專注在場上的表現，不會去思考別人對我們的期望，或是過往的成就，我們就是好好享受比賽，在比賽中做到能做的一切。」