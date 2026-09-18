快訊

經濟部拍板電價暫時凍漲 台電全年恐虧逾700億

王力宏荒謬拿尿壺…陳建州住ICU違規多人探病照曝光 台大怒發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

亞運軟網／延續亞運奪牌紀錄 余凱文：盼為軟網發展作出貢獻

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋即時報導
男子隊選手余凱文(右)。圖／體育署提供(資料照)
男子隊選手余凱文(右)。圖／體育署提供(資料照)

名古屋亞運我國軟式網球男、女代表隊今天在團體組賽事傳來晉級4強捷報，在軟網未設有銅牌戰的情況下，也代表兩隊都將至少是銅牌起跳，也是今年我國亞運代表團首支確定有獎牌入袋的隊伍，其中男子隊選手余凱文就表示，從分組賽出線和奪下獎牌雖然是重要目標，但目前也都將專注力放在下一場比賽上。

上屆杭州亞運我國軟網隊帶回3銀、2銅佳績，歷屆至今也已累積拿下39面獎牌，堪稱我國代表團在亞運的獎牌庫，在今天的團體賽分組賽競爭後，最終我國男女代表隊都以3戰全勝姿態直取4強門票，確定銅牌保底，並將在20日的4強賽登場力拚獎牌成色升級。

對於男團今年以上屆原班人馬再度出擊，並在分組賽連續擊敗蒙古、印度、寮國，直接搶下4強門票，成功延續奪牌紀錄，上屆領軍拿下銀牌的余凱文表示，儘管從分組賽脫穎而出與奪牌是團隊一大目標，但他也期待大家都能享受比賽，「如果想太多反而會失常、綁手綁腳。接下來我們會繼續全力以赴爭奪更好的獎牌，也為軟式網球的發展貢獻力量。」

至於陳柏邑也表示，今天天氣雖然非常炎熱，但總比下雨更好，談到我國在亞運軟網的輝煌戰績時他則說：「現在我們就是專注在場上的表現，不會去思考別人對我們的期望，或是過往的成就，我們就是好好享受比賽，在比賽中做到能做的一切。」

亞運 名古屋 專注力 2026名古屋亞運

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

亞運／李洋一度遭擋仍出席開村儀式 我奧會要求「平等、有尊嚴」

我國亞運代表團今天在選手村開村升旗儀式活動，但因亞奧會（OCA）試圖禁止運動部部長李洋參與，讓活動因故延後1.5小進行，李洋最終仍現身會場出席。針對此事件，副總領隊陳士魁之後出面表示：「要求組委會和亞奧會遵從奧林匹克的精神，讓我們平等、有尊嚴地參加所有活動。」

影／李洋進選手村遭拒 運動部表達強烈不滿「勿讓政治干擾賽事」

名古屋亞運開幕前一天，在選手村開村儀式就出爭議，運動部部長李洋已完成相關申請程序，卻因不明原因遭擋，造成活動延誤1.5小時。

亞運女籃／下半場鎖死蒙古逆轉 中華女籃有驚無險奪分組賽首勝

在中華男籃隊今年名古屋亞運於8強遺憾止步後，我國女籃代表隊也在今天迎接分組賽首戰面對蒙古隊，儘管過去對戰大多能保有優勢，但中華女籃今天上半場遭到蒙古歸化球員羅賓森（Amari Robinson）轟炸禁區一度落後，不過下半場中華女籃在加強防守力度後成功反超前比數，最終也以76：67拿下首勝。

亞運女籃／擋下蒙古歸化羅賓森 彭詩晴：一人打不死我們一隊

中華女籃隊今天在名古屋亞運分組賽首戰面對蒙古，蒙古隊在歸化球員羅賓森（Amari Robinson）攻下25分、13籃板領軍下，上半場一度助隊取得領先，不過中華隊下半場在防守端持續施壓，最終成功逆轉戰局，賽後攻下15分、4助攻的彭詩晴就表示，儘管上半場因為羅賓森的出色發揮陷入苦戰是可以預期，但中華隊也靠著團隊戰力逆轉戰局，「因為她一個人打不死我們一個隊。」

亞運軟網／延續亞運奪牌紀錄 余凱文：盼為軟網發展作出貢獻

名古屋亞運我國軟式網球男、女代表隊今天在團體組賽事傳來晉級4強捷報，在軟網未設有銅牌戰的情況下，也代表兩隊都將至少是銅牌起跳，也是今年我國亞運代表團首支確定有獎牌入袋的隊伍，其中男子隊選手余凱文就表示，從分組賽出線和奪下獎牌雖然是重要目標，但目前也都將專注力放在下一場比賽上。

影／李洋出席開村儀式遭擋 副總領隊陳士魁出面回應

我國亞運代表團今天在選手村開村升旗儀式活動，但因亞奧會（OCA）試圖禁止運動部部長李洋參與，讓活動因故延後1.5小進行，李洋最終仍現身會場出席。針對此事件，副總領隊陳士魁之後出面表示：「要求組委會和亞奧會遵從奧林匹克的精神，讓我們平等、有尊嚴地參加所有活動。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。