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影／李洋進選手村遭拒 運動部表達強烈不滿「勿讓政治干擾賽事」
名古屋亞運開幕前一天，在選手村開村儀式就出爭議，運動部部長李洋已完成相關申請程序，卻因不明原因遭擋，造成活動延誤1.5小時。
運動部隨後發表聲明，對此表達強烈不滿，並呼籲勿讓政治因素干擾賽事，不要讓選手成為政治因素的受影響者。
運動部聲明如下：
有關運動部李洋部長今日前往名古屋亞運選手村，原已完成相關申請程序，並取得進入選手村所需之識別卡及相關權限，惟抵達現場後，卻在未獲合理說明的情況下遭拒絕進入，運動部及中華奧會已於現場表達強烈不滿。
運動部表示，既然相關程序均已完成，且已確認具有進入選手村之權限，現場卻無正當理由拒絕進入，實屬不恰當。部長此次前往選手村，目的就是關心我國代表團選手及教練團隊，為選手加油打氣，沒有任何其他目的，相關權益應獲得基本尊重。
經中華奧會及相關單位積極協助，李洋部長已順利進入選手村並參加代表團升旗儀式，運動部對於中華奧會及相關單位的協助表示感謝。
運動部也要強調，既然目前已確認相關進入權限，後續應依既定程序辦理，確保代表團相關人員能夠正常進出，不應再有任何不必要的阻撓或干擾。
運動部呼籲，名古屋亞運是亞洲重要運動賽會，現在比賽已經開始，所有人的共同目標都應該是支持選手、維護公平競技的環境。請勿讓政治因素干擾賽事，更不要讓選手成為政治因素的受影響者。
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