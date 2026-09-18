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亞運／開村儀式李洋一度被擋 民進黨團：亞奧會必須給交代

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
運動部長李洋（右）出席愛知名古屋亞運選手村開村儀式，一度遭亞洲奧林匹克理事會（OCA）要求不得入場。特派記者陳正興／攝影 陳正興
運動部長李洋（右）出席愛知名古屋亞運選手村開村儀式，一度遭亞洲奧林匹克理事會（OCA）要求不得入場。特派記者陳正興／攝影 陳正興

運動部李洋出席愛知名古屋亞運選手村開村儀式，一度遭亞洲奧林匹克理事會（OCA）要求不得入場。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今天表示，肯定台灣代表團第一時間據理力爭、維護我方權益，也要求亞奧會必須把事情說清楚，給台灣一個交代。

莊瑞雄指出，李洋依照安排到場，亞奧會一句「order」就不讓人進去，我方要求提出正式文件和依據，現場卻拿不出來；經過一個多小時交涉，最後李洋又可以正常進場，國人最直接的疑問就是，既然最後可以進去，前面到底憑什麼不讓他進去？

莊瑞雄說，台灣尊重國際體育規則，也應該得到同樣的尊重。有規則就照規則走，不能拿不出規則，卻要台灣吞下去，選手是去比賽的，不是去承受場外政治干擾的。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。聯合報系資料照
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。聯合報系資料照

2026名古屋亞運 李洋 選手村 民進黨 莊瑞雄 運動部

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