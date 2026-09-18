亞運／李洋一度遭擋仍出席開村儀式 我奧會要求「平等、有尊嚴」

我國亞運代表團今天在選手村開村升旗儀式活動，但因亞奧會（OCA）試圖禁止運動部部長李洋參與，讓活動因故延後1.5小進行，李洋最終仍現身會場出席。針對此事件，副總領隊陳士魁之後出面表示：「要求組委會和亞奧會遵從奧林匹克的精神，讓我們平等、有尊嚴地參加所有活動。」

中華代表團最大團昨天抵達名古屋，因此選定今天參與選手村開村儀式，與北韓、印度、巴勒斯坦、東帝汶、葉門等6支代表團代表一同出席，原訂日本時間下午1點30分進行的活動，歷經延後、全員退場後，直到3點才重新舉行，中華代表團包括李洋在內的14人原班人馬再次現身，完成升旗儀式。

針對現場延誤的狀況，中華代表團在活動第一次中斷時，向台灣媒體披露，原因是亞奧會指示李洋不得出席，卻拿不出相關證明，之後我方和亞奧會經過約一小時的交涉，爭取到應有權利。這一突發狀況也引發現場各國媒體的關注。

針對中華隊開村儀式突發狀況，中華代表團副總領隊陳士魁出面說明。特派記者陳正興／攝影

陳士魁在升旗儀式後針對此事件進行說明，「中華台北代表團這次來參加亞運，是基於奧林匹克精神的卓越、友誼和尊重，並遵守這個精神來參加這個快樂的盛會。」這次入村儀式前也依照往例，將參與的人員名單，在規定的時間內交給亞運籌委會，並準時集合準備參與活動。

只是原本只是依循往例參與的正常活動，卻在過程中遭遇狀況，「籌委會突然通知我們，他們有一些意見，希望我們能配合，但我們認為這個不同的意見，違反我們的作業程序及我們自己的原則。」

陳士魁指出，我方堅持立場，而籌委會也遲遲未能獲得上級的指示，讓活動因此被耽誤，造成現場大家的困擾，「在原則和困擾之間，我們選擇堅持原則。」

經過交涉後，李洋現身開村儀式。特派記者陳正興／攝影

中華代表團的堅持，最後與籌委會協商成功，陳士魁說：「這樣符合我們最大的尊嚴和利益。」