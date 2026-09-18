亞運／中國體操名將張博恆自曝挨餓12小時 無法進郵輪選手村
名古屋亞運即將開幕，選手村安排受到許多批評，中國大陸體操名將張博恆在社群平台上抱怨，挨餓12小時，還無法登上郵輪選手村。
張博恆在社群平台分享自己的經歷，凌晨3點半起床、5點出門、7點吃早餐、8點搭飛機、12點落地後辦手續花了5、6小時，好不容易吃完飯，吃完飯後下雨，原本以為可以上船，結果還是不行，等了2、3小時後，決定先去飯店開房休息。
日媒轉發張博恆的說法，提到本屆亞運因建築材料價格飆漲，主辦單位被迫放棄興建選手村的計畫，改採多元住宿方案，安排9000人入住飯店等現有住宿設施、4000人入住大型郵輪，另有2000人入住船舶及貨櫃屋。
然而，原先預估參賽選手與相關人員約1萬5000人，實際上超過1萬7000人，超出原本規畫，引發外界擔憂住宿空間不足，事實上，已有不少選手接連提出抱怨。
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