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亞運女籃／將男籃出局遺憾化為力量 彭曉彤：拚盡全力真的可惜
名古屋亞運中華女籃今天在分組賽首戰登場，儘管上半場一度落後給蒙古，但靠著下半場防守加壓成功逆轉戰局，對於在分組賽首戰贏得有驚無險，中華女籃主力後衛彭曉彤也直言，希望能夠帶著男籃在8強賽止步的遺憾，把他們的力量延續下去。
中華女籃今天在分組賽首戰登場，比賽結束後則將輪到男子組4強賽舉行，原有機會中華男、女籃同日出賽，不過在中華男籃日前與地主日本的8強賽遺憾吞敗後，今天則是只留下女籃孤軍奮戰。
但中華女籃今天也沒有辜負到場支持的台灣球迷期待，在上半場還一度落後給蒙古的情況下，靠著下半場加壓防守並限制住蒙古歸化球員羅賓森（Amari Robinson），最終成功逆轉戰局。
談到上半場陷入苦戰，拿下14分、6助攻的彭曉彤坦言第一場比賽團隊確實有點太興奮，節奏也被對方帶走，「不過我們中場時有被教練提醒要強調在防守上，這樣才能帶動我們擅長的快攻優點，最後也一步一步的把勝利拿下。」
對於日前中華男籃止步於8強，無緣寫下連3屆晉級4強的紀錄，彭曉彤也坦言會把男籃的遺憾化為力量，「男籃其實是很有機會的，最終雖可惜，但他們也是拚盡全力，當然我們也希望把他們的力量帶著，延續到接下來的比賽之中。」
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