亞運女籃／擋下蒙古歸化羅賓森 彭詩晴：一人打不死我們一隊

中華女籃隊今天在名古屋亞運分組賽首戰面對蒙古，蒙古隊在歸化球員羅賓森（Amari Robinson）攻下25分、13籃板領軍下，上半場一度助隊取得領先，不過中華隊下半場在防守端持續施壓，最終成功逆轉戰局，賽後攻下15分、4助攻的彭詩晴就表示，儘管上半場因為羅賓森的出色發揮陷入苦戰是可以預期，但中華隊也靠著團隊戰力逆轉戰局，「因為她一個人打不死我們一個隊。」

儘管過去與蒙古交手都能以大比分差距取勝，不過中華女籃今年亞運首戰面對擁有歸化球員羅賓森坐鎮的蒙古卻在上半場陷入苦戰，不僅總籃板數落後對手12顆，還讓蒙古取得5分領先。

但雙方易籃再戰，中華女籃也調整防守策略，開始切斷蒙古後衛群與羅賓森的連線，並透過包夾降低她的破壞力，最終也成功逆轉戰局，反以9分差距收下勝利。

談到亞運首戰就贏得不輕鬆，身為團隊精神領袖的彭詩晴表示，「對手這次有一個歸化球員，雖然賽前我們就有針對她設定策略，但我們並沒有做得很好，不過我也一直提醒大家沒關係，比賽時間還好長，她一個人也打不死我們一個團隊，所以我們都沒有放棄。」

彭詩晴也直言，蒙古女籃過去幾年不斷在進步，甚至現在還擁有一名不錯的歸化球員在內線給予助力，而中華女籃在沒有歸化球員的情況下，只能靠著團隊互相幫忙，「國際賽就是這麼殘酷，她們一直在進步，我們在沒有歸化的情況下只能靠大家的經驗一步一步來。」