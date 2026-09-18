亞運／選手村升旗延後1.5小時 李洋退場後再次進場參與活動

名古屋亞運開幕前一天，中華代表團參與選手村開村儀式爆插曲，運動部部長李洋已到場準備出席，卻被亞奧會（OCA）要求不得參與，活動因此中斷。全員退場後，我方與亞奧會經過約一小時的交涉，開村升旗活動重新開始，李洋等14名代表團成員回到會場參與活動。

原訂在日本當地時間下午1點30分參與選手村開村升旗儀式，包括我國代表團及北韓、印度、巴勒斯坦、東帝汶、葉門等6支代表團代表及選手參與。中華代表團由李洋、團長、副團長等14名代表出席，沒有選手參加。

但活動不僅沒有準時開始，還因故一延再延，直到1點50分，6支代表團突然退場，行政院政務委員吳誠文向在現場等候的台灣媒體表示，因亞奧會下令不允許李洋出席，但中華奧會向亞奧會要求提出證明，遲遲未收到。

之後中華代表團與亞奧會持續在現場交涉。現場籌委會人員兩度出面向現場媒體說明，活動會延後15分鐘開始，但面對各國媒體逼問原因，都沒有給出明確答案，僅不斷表示是因為「OCA溝通出問題，持續在溝通中，花的時間比預期還長。」大批日本媒體對於這樣的回應也不埋單。

一直到當地下午3點，才見各代表團代表重新出場，準備開始升旗儀式，中華代表團由原班人馬出席，李洋也現身活動。

亞運選手村升旗儀式因OCA要求李洋離場而一度中斷，經中華代表團交涉約1小時後，活動延後1.5小時重新進行。特派記者陳正興／攝影

亞運選手村升旗儀式因OCA要求李洋離場而一度中斷，經中華代表團交涉約1小時後，活動延後1.5小時重新進行。特派記者陳正興／攝影

亞運選手村升旗儀式因OCA要求李洋離場而一度中斷，經中華代表團交涉約1小時後，活動延後1.5小時重新進行。特派記者陳正興／攝影