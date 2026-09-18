亞運女籃／下半場鎖死蒙古 中華女籃逆轉奪分組賽首勝

在中華男籃隊今年名古屋亞運於8強遺憾止步後，我國女籃代表隊也在今天迎接分組賽首戰面對蒙古隊，儘管過去對戰大多能保有優勢，但中華女籃今天上半場遭到蒙古歸化球員羅賓森（Amari Robinson）轟炸禁區一度落後，不過下半場中華女籃在加強防守力度後成功反超前比數，最終也以76：67拿下首勝。

中華女籃過去曾3度站上亞運頒獎台，其中以2006年拿下銀牌表現最佳，不過上屆杭州亞運卻以隊史最差的第7名成績作收，而今年中華女籃捲土重來，由日籍教練前田顯藏執掌兵符，力拚重返頒獎台。

不過在分組賽首戰中 中華女籃日籍教練前田顯藏執掌兵符國際賽首戰有驚無險奪勝。 路透

華女籃就遭遇重挫，面對過去交手都占有優勢的蒙古，在對手擁有歸化球員羅賓森坐鎮下，中華隊上半場就在禁區遭遇挑戰，籃板數落後給對手高達12顆，更讓羅賓森一人就拿下16分、8籃板，加上呼蘭上半場就投進3顆三分球拿下11分，巴亞爾瑪也有11分進帳，讓蒙古以46：41領先進入中場休息。

易籃後中華女籃一度打出7：2開節攻勢扳平戰局，但蒙古隨即投進三分球止血，不過中華女籃在下半場也在防守端持續對蒙古加壓，不僅讓蒙古在第三節僅有10分進帳，在第四節前6分鐘更是只讓蒙古拿下4分，一度反取得10分領先，最終也以9分差距取得首勝。