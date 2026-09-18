快訊

被當繁殖犬對世界失望…寵物溝通師提到「黃色小鴨」2歲汪眼神突然亮了

台積電收高35元拉高台股大漲892點 創意漲停、排高價股第三

還原台北動物園2黑猩猩「離家出走」現場！44歲老爸看母猩猩、11歲兒看長頸鹿

聽新聞
0:00 / 0:00

亞運／選手村升旗儀式因李洋不得出席中斷 籌委會：延後原因無法透露

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
現場亞運籌委會人員出面說明，但沒有告知原因，僅表示活動延後。特派記者陳正興／攝影
現場亞運籌委會人員出面說明，但沒有告知原因，僅表示活動延後。特派記者陳正興／攝影

中華代表團今天原訂要參與選手村開村升旗活動，卻因亞奧會（OCA）要求運動部部長李洋不得出席，活動因此中斷。籌委會官方隨後出面表示，活動會在15分鐘後重新開始，「原因沒辦法說明。」

原訂在今天下午1點30分鐘舉行的選手村開村儀式，中華代表團由李洋及中華奧會主席蔡家福等代表出席，沒有選手參與。然而活動因故一延再延，即使預定要參與的5支代表團都已在舞台旁準備，活動仍未展開，之後5代表團全數退場，留下現場一陣錯愕。

行政院政務委員吳誠文向在現場等候的台灣媒體表示，因亞奧會有指令不允許李洋出席，但我方向亞奧會要求提出證明，遲遲未收到。

中華代表團出席選手村升旗儀式，但活動遲遲未開始，所有參與代表團全員退場。特派記者陳正興／攝影
中華代表團出席選手村升旗儀式，但活動遲遲未開始，所有參與代表團全員退場。特派記者陳正興／攝影

活動因突發狀況中斷，現場台灣媒體、國外媒體及特地前來關心中華代表團狀況的日本媒體都十分錯愕，之後現場籌委會人員向媒體表示，要提供「官方說明」，但僅表示「活動會在15分鐘後重新開始，對此感到抱歉。」

然而對於現場各國媒體的提問，籌委會人員都沒有正面回應，被問及中斷原因為何？籌委會僅表示，原因無法說明；另有外媒提問，「中斷原因是否因為單一代表團？」官方也沒給回應，都只表示，活動15分鐘後會重新開始。至於15分鐘後中華代表團會有誰出席仍未知。

2026名古屋亞運 選手村 李洋

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞運／選手村開村儀式一延再延全員突退場 因亞奧會禁止李洋出席

亞運／為中華代表團授旗、頒加菜金 賴清德：不預設奪牌、放心去拚

亞運／名古屋鬧區TEAM TPE HOUSE吸睛 開放民眾交流、挺選手

影／名古屋亞運代表團陸續啟程 林昀儒、李智凱等今早出發

相關新聞

亞運／選手村開村儀式一延再延全員突退場 因亞奧會禁止李洋出席

名古屋亞運將在明天開幕，中華代表團原訂今天下午1點30分進行選手村開村儀式，運動部部長李洋及團長團長蔡家福等人都已現身會場，但儀式等到近兩點遲遲未開始，之後所有出席人員突然退場，原因竟是亞奧會（OCA）不允許李洋出席，儀式因此延期。

亞運／選手村升旗儀式因李洋不得出席中斷 籌委會：延後原因無法透露

中華代表團今天原訂要參與選手村開村升旗活動，卻因亞奧會（OCA）要求運動部部長李洋不得出席，活動因此中斷。籌委會官方隨後出面表示，活動會在15分鐘後重新開始，「原因沒辦法說明。」

亞運軟網／確定有牌入袋！ 軟網男、女團晉級20日4強賽銅牌保底

名古屋亞運即將在明天開幕，不過我國代表團在今天也傳出獎牌確定入袋的好消息，我國軟式網球男、女代表隊今天在團體賽中，都於分組賽順利出線並晉級到4強，在不設有銅牌戰的情況下，兩隊都將是銅牌起跳，並將於20日力拚獎牌成色升級。

名古屋隨筆／亞運開幕在即 卻是一場被名古屋遺忘的盛會？

走進名古屋車站，巨大的太閤通口依舊人潮湧動，通勤族緊抱著公事包匆匆走過，地下街的炸豬排店與手羽先名店門口依然排著長龍，然而若非特意湊近月台柱子上那一幅尺寸小得有些客氣的官宣海報，你很難想像，一天之後，2026名古屋亞運就要在這座城市正式揭幕。

亞運籃球／心繫曾祥鈞、馬建豪傷勢 團長蔡家福自掏腰包送康復紅包

延續過往奧運、亞運傳統，亞運我國代表團團長、中華奧會主席蔡家福昨晚與中華男籃隊餐敘，感謝運動員努力付出，蔡家福表示，男籃這次由於賽程提早，賽事結束後，藉這機會鼓勵球員繼續加油，希望籃球越來越好，然後曾祥鈞和馬建豪又遇到受傷，也直接把身上現有的日幣，各包給他們6萬日幣，包給他們紅包，希望早日恢復健康。

亞運拳擊／拳協製作應援小物 林郁婷、黃筱雯讓粉絲帶著走

今年亞運身負奪牌奪金重任的台灣拳擊代表隊，9月21日將開打，拳擊協會今年特地製作應援小物，包括鑰匙圈、貼紙、明信片等，粉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。