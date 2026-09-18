亞運／選手村升旗儀式因李洋不得出席中斷 籌委會：延後原因無法透露

中華代表團今天原訂要參與選手村開村升旗活動，卻因亞奧會（OCA）要求運動部部長李洋不得出席，活動因此中斷。籌委會官方隨後出面表示，活動會在15分鐘後重新開始，「原因沒辦法說明。」

原訂在今天下午1點30分鐘舉行的選手村開村儀式，中華代表團由李洋及中華奧會主席蔡家福等代表出席，沒有選手參與。然而活動因故一延再延，即使預定要參與的5支代表團都已在舞台旁準備，活動仍未展開，之後5代表團全數退場，留下現場一陣錯愕。

行政院政務委員吳誠文向在現場等候的台灣媒體表示，因亞奧會有指令不允許李洋出席，但我方向亞奧會要求提出證明，遲遲未收到。

中華代表團出席選手村升旗儀式，但活動遲遲未開始，所有參與代表團全員退場。特派記者陳正興／攝影

活動因突發狀況中斷，現場台灣媒體、國外媒體及特地前來關心中華代表團狀況的日本媒體都十分錯愕，之後現場籌委會人員向媒體表示，要提供「官方說明」，但僅表示「活動會在15分鐘後重新開始，對此感到抱歉。」

然而對於現場各國媒體的提問，籌委會人員都沒有正面回應，被問及中斷原因為何？籌委會僅表示，原因無法說明；另有外媒提問，「中斷原因是否因為單一代表團？」官方也沒給回應，都只表示，活動15分鐘後會重新開始。至於15分鐘後中華代表團會有誰出席仍未知。