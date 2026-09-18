亞運軟網／確定有牌入袋！ 軟網男、女團晉級20日4強賽銅牌保底

名古屋亞運即將在明天開幕，不過我國代表團在今天也傳出獎牌確定入袋的好消息，我國軟式網球男、女代表隊今天在團體賽中，都於分組賽順利出線並晉級到4強，在不設有銅牌戰的情況下，兩隊都將是銅牌起跳，並將於20日力拚獎牌成色升級。

上屆杭州亞運我國軟網隊帶回3銀、2銅佳績，今年也再度被寄予奪牌厚望，在今天登場的團體賽分組賽事中，我國男、女代表隊也傳來佳績，其中女子隊今年由黃詩媛、徐巧楹、周宴甄、江旻育、羅舒婷組成，共計8隊參賽，2個小組中取分組前2名直接晉級4強。

而我國女子隊在分組賽前兩戰分別對上泰國與蒙古，皆以直拿三點取勝，在還未對上菲律賓的情況下已確定搶下4強門票，成績將從銅牌起跳，也是本屆亞運我國第一支確定有獎牌入袋的代表隊，並將在20日競爭獎牌成色升級。

至於男子隊今年則由陳郁勲、陳柏邑、余凱文、林韋傑、張祐菘組成，共計13隊參賽，分組賽共分成3組進行，取6隊晉級8強（2隊直接晉級4強），中華男團最終也是在一點未失的情況下連勝蒙古、印度、寮國，並且直接取得4強門票，同樣銅牌保底，並將與女團一同在20日4強賽登場。