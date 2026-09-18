亞運／選手村開村儀式一延再延全員突退場 因亞奧會禁止李洋出席

名古屋亞運將在明天開幕，中華代表團原訂今天下午1點30分進行選手村開村儀式，運動部部長李洋及團長團長蔡家福等人都已現身會場，但儀式等到近兩點遲遲未開始，之後所有出席人員突然退場，原因竟是亞奧會（OCA）不允許李洋出席，儀式因此延期。

中華隊今天原訂要與另5國代表團一同出席選手村開村歡迎儀式，但原訂1點30分開始的儀式，時間到了後卻遲遲不見各代表團現身會場，現場場控人員僅表示活動因故延誤，而各代表團人員就位後，等到1點50分活動仍未開始。

之後各代表團出席人員突然退場，包括中華隊所有出席的官員。行政院政務委員吳誠文向在現場等候的台灣媒體表示，因亞奧會有指令不允許李洋出席，但我方向亞奧會要求提出證明，遲遲未收到。

中華代表團官員出席選手村開村儀式，但活動因故延後。特派記者陳正興／攝影