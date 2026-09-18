亞運拳擊／拳協製作應援小物 林郁婷、黃筱雯讓粉絲帶著走

今年亞運身負奪牌奪金重任的台灣拳擊代表隊，9月21日將開打，拳擊協會今年特地製作應援小物，包括鑰匙圈、貼紙、明信片等，粉絲只要參加協會粉專活動就有機會成為幸運兒。

2026名古屋亞運將於9月19日開幕，台灣拳擊代表隊今天啟程，抵達日本隨即轉往距離名古屋約1.5小時車程的比賽場地西尾市備戰。

本屆亞運台灣派出彭家豐、林俊佑、甘家葳3名男子選手，以及郭怡萱、黃筱雯、林郁婷、陳念琴4名女子選手參賽；大會規劃賽事將於9月21日開打，一直進行到10月2日的最後獎牌戰。

中華民國拳擊協會秘書長彭俊銘告訴中央社記者，這次協會為了名古屋亞運全員都動起來，除之前拍攝的短影片外，也特地製作選手及教練鑰匙圈、貼紙、明信片等，都將交由教練、選手帶到比賽現場與其他國家當作小禮物交流。

彭俊銘提到，拳擊粉絲們也可以關注協會臉書（Facebook）粉專，將會在亞運期間舉辦抽獎活動，讓粉絲們也可一起集氣幫選手加油，「這幾年台灣拳擊國際成績有目共睹，所以才想出這樣活動，所有物品費用都是由理事長許明杰贊助，且無營利販售。」

上屆杭州亞運，台灣拳擊代表隊表現亮眼，除林郁婷拿下女子57公斤級金牌外，男子賴主恩、甘家葳獲得銀牌，吳詩儀、陳念琴則拿下銅牌。