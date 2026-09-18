亞運籃球／心繫曾祥鈞、馬建豪傷勢 團長蔡家福自掏腰包送康復紅包

延續過往奧運、亞運傳統，亞運我國代表團團長、中華奧會主席蔡家福昨晚與中華男籃隊餐敘，感謝運動員努力付出，蔡家福表示，男籃這次由於賽程提早，賽事結束後，藉這機會鼓勵球員繼續加油，希望籃球越來越好，然後曾祥鈞和馬建豪又遇到受傷，也直接把身上現有的日幣，各包給他們6萬日幣，包給他們紅包，希望早日恢復健康。

中華男籃在愛知名古屋亞運分組賽力退約旦與卡達，可惜以3分之差不敵伊朗，無緣取得分組第一，八強淘汰賽遭遇地主日本，力拚全場最終惜敗。

蔡家福表示，男籃賽程提早，整體備戰特別辛苦，亞運也還沒有正式開幕，前面又遇到下雨天，「他們真的很辛苦，跟日本那場比賽，我相信全台灣籃球迷跟支持運動的民眾們，都看到他們堅持不放棄的拚鬥精神，最後第四節差一點有機會逆轉，那種精神是讓我們感動的。」

亞運我國代表團團長、中華奧會主席蔡家福昨晚與中華男籃隊餐敘。圖／中華奧會提供

昨天男籃隊長陳盈駿代表我國擔任名古屋亞運聖火傳遞手，陳盈駿強調這是很光榮的事情，很感謝運動部跟中華奧會的安排協助。蔡家福指出，由中華男籃隊長陳盈駿代表台灣傳遞本屆亞運聖火，相當具有意義。

中華男籃陳冠全表示，中華奧會主席相當用心，昨天一早飛機，晚上仍趕場到餐敘現場，鼓勵大家。不過由於賽程結束，部分球員像林庭謙、游艾喆等人已經改票，提前返台，準備新賽季。

蔡家福期許後續中華女籃、以及三對三的賽事，球員努力爭取最佳成績，運動部、奧會後勤團隊持續助一臂之力，一起為台灣籃球繼續拚戰。