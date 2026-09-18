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亞運／為國手加油 運動部於台鐵重要車站刊登應援廣告 大面積吸睛
2026年亞洲運動會明天（19日）至10月4日、亞洲帕拉運動會10月18日至24日在日本愛知縣及名古屋市舉行，運動部於台鐵北中南東重要車站刊登亞運選手應援廣告，以選手為主體呈現應援主視覺，透過車站大面積曝光，讓往來旅客都能看見台灣選手備戰賽事的身影，邀請大家一起為選手加油。
運動部表示，這次露出台鐵車站的亞運廣告主視覺以8位亞運、亞帕運選手為主體，並搭配亞運標語「前進亞運，一起上場 One Team, Step in」進行設計，8位選手包括亞運舉重郭婞淳、田徑楊俊瀚、羽球王齊麟、射擊林怡君、武術孫家閎、拳擊林郁婷；以及亞帕運桌球田曉雯、羽球方振宇，主視覺捕捉選手的專注神情，透過不同運動種類的動態姿態，展現選手們迎戰賽場的氣勢。
運動部指出，這次與台鐵公司合作的亞運戶外廣告在台北、台中、高雄、花蓮等4個車站刊登，透過車站醒目的大面積廣告露出，讓往來旅客一進站就能看見選手身影，也將選手的拚戰精神帶進日常生活，盼凝聚全民應援力量，為中華代表團加油打氣。
此外，運動部也與台鐵公司合作，自19日至10月24日推出限時限量「TEAM TPE應援便當」，嚴選帶有吉祥意象的「應援食材」進行設計，並採雙主菜形式，包括主廚秘製醬料雞腿排及特製魚料理，象徵金牌、如魚得水；主食為竹筍炊飯，代表賽事順利；另北部菜色還有金沙杏鮑菇，象徵幸運，南部則有蘿蔔漬，象徵好彩頭。便當並佐以烙印運動部Logo的魚板燒，將應援心意化為一道道料理，邀請民眾一同感受為臺灣選手加油的熱情。
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