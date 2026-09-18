名古屋隨筆／亞運開幕在即 這是一場被名古屋遺忘的盛會？

走進名古屋車站，巨大的太閤通口依舊人潮湧動，通勤族緊抱著公事包匆匆走過，地下街的炸豬排店與手羽先名店門口依然排著長龍，然而若非特意湊近月台柱子上那一幅尺寸小得有些客氣的官宣海報，你很難想像，一天之後，2026名古屋亞運就要在這座城市正式揭幕。

4年一度的亞洲運動會即將在19日開幕，名古屋中部機場近來也湧入大批來自亞洲的體育媒體，現場更是有不少志工臉上掛著微笑、熱情款待來自各國的工作團隊，不過這股亞運「熱潮」卻在走出機場後蕩然無存。這座身為日本第三大都會區的工業重鎮，此刻展現出來的，不是迎接亞洲體育盛會的狂熱，而是一種近乎冷漠的平靜，尤其對比上屆杭州亞運傾全城之力的滿街燈光秀與吉祥物，名古屋的街頭冷清得令人意外。

榮商圈的百貨公司櫥窗依然被各大國際精品佔據，久屋大通公園的市民們悠閒地喝著咖啡，唯獨「亞運」這兩個字，似乎從未進入過在地人的生活。就連昨天在名古屋電視塔下舉辦的「聖火傳遞儀式」，扣除到場採訪的各國媒體，僅有少數名日本民眾願意停下腳步來拍照留念，並試圖了解眼前的儀式緣由。

這份街頭的冷感，直接反映在票房數據上，儘管開閉幕式以及羽球、柔道等日本傳統熱門項目的門票早已完售，但廣大的預賽與一般賽事票房卻陷入沉寂。主辦單位打出最低1500日圓的平民票價，甚至破天荒開放便利商店現場購票，依然難以帶動熱潮；不少預賽場次臨近開幕，看台票依然乏人問津，市區內也見不到催票的氛圍。

座落在名古屋榮商圈「蛋黃區」的TEAM TPE HOUSE，在試營運首日也僅有零星民眾到場參觀、體驗。特派記者陳正興／攝影

主辦單位的「極簡精神」甚至到了有些苛刻的地步，為了節省預算，本屆賽事不興建運動員村，改將選手分散安置於周邊飯店、貨櫃屋甚至停泊於港口的郵輪上；賽事宣傳與旗幟的佈設更是精簡到了極致。這種低調，反應了日本地方政府在經歷東京奧運後對大型賽事負擔的集體反思，但放在國際賽事的視角下，卻少了一份體育應有的激情與溫度。

熱鬧是各國代表團與媒體的，冷靜是名古屋這座城市的，當來自亞洲各地的運動員陸續抵達，準備在賽場上傾盡全力時，場外的這座城市，卻彷彿只把亞運當成了一個恰好在自家後院發生的日常事件。

亞運聖火傳遞儀式在名古屋電視塔下的久屋大通公園舉行，是少數能感受到亞運氛圍的地方。特派記者陳正興／攝影

當明天聖火在瑞穗公園陸上競技場點燃的那一刻，或許熱烈的賽況與大牌運動員的造訪能喚醒這座城市的熱情，救回冰冷的票房；但在開幕前夕的此刻，行走於這座冷靜過頭的城市，心中難免浮現一個問號：這究竟是一場回歸簡樸的體育變革，還是一場註定被當地人邊緣化的亞洲盛會？