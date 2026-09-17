亞運足球／助中華女足挺進8強 田中麻帆坦言想回報台灣恩情

名古屋亞運女足分組賽，中華隊今天在第二戰以1：0險勝泰國，順利挺進八強，建功的日籍歸化球員田中麻帆與主力若林美里賽後受訪，談及這場關鍵勝利與新體制下的磨合過程，並指出現階段仍有提升空間，期待在接下來的淘汰賽繼續突破自我。

為中華隊踢進致勝球的田中麻帆表示，團隊在全新教練團帶領下正經歷磨合與嘗試，「雖然過程中充滿挑戰，大家也在配合上花不少心思，但希望能持續進步。」談到比賽中的遠射，她笑稱前面幾次起腳都飛過橫樑，隨後特別調整壓低彈道，終於在第五次嘗試踢出優質好球。

自2019年來台發展的田中麻帆，當初曾遭遇十字韌帶撕裂傷勢，但她並未放棄，復原後全力提升台灣女足水平。今年正式歸化代表中華隊出賽，她感性表示，「台灣給了我很多，我想透過在球場上的表現，回報這份恩情。」面對八強賽的強敵，她期許全隊保持節奏、享受比賽並勇敢挑戰。

若林美里則指出，分組賽晉級是達成目標的第一步，對於能連拿兩勝順利過關感到欣慰。不過針對本場攻勢，她也直言，「團隊在臨門一腳的把握度還需要加強，射門次數雖多但射正率偏低，個人對抗上應該展現更強的侵略性。」

談及下一場對決祖國日本，若林美里抱持平常心看待，「我很期待這場比賽，但無論對手是誰，我都是以相同的態度面對，目標只有贏球。」