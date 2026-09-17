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亞運鐵人三項／從泳池邊的掙扎到亞運賽道進擊 江典祐的進化之旅

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
江典祐（右）加強路跑速度。圖／Saucony提供
江典祐（右）加強路跑速度。圖／Saucony提供

在高度講求耐力與策略的鐵人三項賽場上，22歲的江典祐正站在他選手生涯最關鍵的起跑點，當運動部於今年7月正式公佈 2026年名古屋亞運參賽名單時，這位代表台北市立大學出征的年輕小將確定獲徵召後坦言，看到自己名字的那一刻，真的就像在做夢一樣。

江典祐的運動生涯最早是在封閉的水道裡展開，國、高中時期身為學校體育班游泳隊主力的他，不論春夏秋冬都在泳池裡刻苦訓練，雖然擁有游進全中運的堅強實力，卻始終難以在競爭激烈的水道中站上最頂尖的頒獎台，「那時候會覺得，好像看到自己能力的極限了。」泳池邊的停滯不前，讓年輕的他一度感到挫折與迷茫。

然而，上帝在關上一扇窗的同時，也為他拉開了另一道賽道的閘門。受到熱愛騎車的父親影響，江典祐平時就有騎自行車的習慣，在國中教練的鼓勵下，他放膽報名了日月潭鐵人三項賽，沒想到第一次參賽就一舉奪下半程分齡組冠軍。那一場勝利，讓他驚覺自己強大的水感與心肺功能，在跨足陸地後竟能碰撞出如此耀眼的火花，正式開啟了他的「鐵人進化史」。

但因為疫情所致，江典祐轉到鐵人三項時不僅沒得比賽，連練習都是相當困難，但習慣正向思考的江典祐說：「但現在回想起來或許也不見得是壞事，不會在剛開始練習時就到國外比賽，至少不會剛開始就受到打擊，反倒是在2022年亞錦賽第一次參加精英半程賽事時，當時游泳上來我只落後子易5秒，讓我開始覺得有自信。」

從游泳選手轉型為鐵人三項運動員，訓練量呈倍數暴增。江典祐必須在原本擅長的游泳之外，融入高強度的自行車過彎走線技巧，以及極度考驗意志力的長跑訓練。他曾笑著分享鐵人三項最令他著迷的地方，「這是在開放場域的運動，就像賽車一樣！不到最後一刻，你永遠不知道冠軍是誰。」

本次名古屋亞運，江典祐將與學長姐攜手出征男女混合接力賽（Mixed Relay），每位選手需以超高張力連續完成游泳300公尺、自由車6.6公里與路跑2公里，是一場不容半點失誤的超短距離衝刺賽。面對實力頂尖的隊友與極多彎道的嚴苛賽道，江典祐不給自己過多壓力，而是將其視為最棒的學習機會，「能跟台灣最頂尖的選手一起努力、看著他們怎麼做，我覺得自己非常幸運，希望在過程中不要發生失誤，讓團體得以流暢的完成賽事為目標。」

2026名古屋亞運 鐵人三項

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