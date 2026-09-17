亞運／八馬國際十年贊助有成 史上首度五名國手攜手出征

名古屋亞運即將於9月19日開幕，今天空手道、桌球、武術和體操等8項68名國手也飛抵名古屋，其中來自於八馬國際公司贊助的空手道選手鍾雅淇、田欣兒備受矚目，再加上先前已經出發的柔道廖宇蓉、游泳莊沐倫和劉姵吟等5人，展現企業贊助之成果。

八馬國際本著「取之於社會，用之於社會」的精神，從2016年2月首度與台北市立大學簽訂贊助空手道優秀選手開始就與台灣體壇締結深厚的情誼，從2017年推手獎獲得銅質獎起，從2018年起已經連續8年獲得金質獎，長期贊助獎也已連續4年獲獎的肯定，從2017年起累積捐贈台灣體育的金額就超過2億元以上。

在經過長達十年基層贊助累積後，今年在質跟量都有突破，首度單屆出現史上最多、共計5名贊助選手出征亞運，包括空手道鍾雅淇、田欣兒，柔道廖宇蓉和游泳莊沐倫、劉姵吟等5人。

空手道鍾雅淇身負重任，參加對打女子第一量級，將要延續辜翠萍和谷筱霜在這個量級的連三屆亞運金牌的優良傳統，27歲鍾雅淇首度站亞運舞台，同時也是她空手道生涯的最終戰；而從南投出生的田欣兒將與學姐簡慧萱、洪芷暄合組「女子團體形」的新項目，很有機會率先為台灣搶下首面空手道亞運獎牌。

上屆亞運在升量級後於銅牌戰落敗，與亞運獎牌擦身而過的女子柔道選手廖宇蓉，這位來自花蓮烏卡蓋部落的阿美族女孩，經過三年埋首於70公斤級的鍜練後，在2025年烏茲別克的塔什干柔道大滿貫賽中大爆發，於女子70公斤級銅牌戰擊敗地主好手，勇奪生涯首面大滿貫銅牌，這面獎牌意義非凡，使她成為繼連珍羚、楊勇緯之後，台灣柔道史上第3位站上大滿貫頒獎台的傳奇台將，今年亞運更以奪牌為主要目標。

至於游泳的北市大泳隊一哥一姐莊沐倫、劉姵吟，兩人在今年全大運各摘下最多的8、7金，在今年名古屋亞運中，身為台灣「仰式王」莊沐倫將參加50 公尺仰式、100 公尺仰式和男子 400 公尺混合式接力，劉姵吟將參加50公尺自由式、100公尺自由式和100公尺蝶式和女子400公尺混合式接力。