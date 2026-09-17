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亞運／名古屋鬧區TEAM TPE HOUSE吸睛 開放民眾交流、挺選手

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
位在名古屋鬧區的「TEAM TPE HOUSE」，戶外設有大螢幕播放賽事精華。特派記者葉姵妤／攝影
位在名古屋鬧區的「TEAM TPE HOUSE」，戶外設有大螢幕播放賽事精華。特派記者葉姵妤／攝影

迎接本月19日開幕的名古屋亞運，中華代表團除了各競賽好手用競技表現在場上爭取佳績，也用台灣文化走進名古屋街頭，中華奧會名古屋市中心打造一處「TEAM TPE HOUSE」主題館，邀大家一同集氣為中華隊選手加油。

中華奧會為了本屆亞運「超前部署」，早早在名古屋鬧區、久屋大通旁的黃金地段租借一處三層樓的建築，並有寬闊的戶外空間，在亞運期間打造成多元空間，近日經過布置後，拉滿「TEAM TPE」的旗幟，十分吸睛。

「TEAM TPE HOUSE」戶外場地架設大螢幕播放賽事精華影片，並設有能替中華隊選手加油的留言牆、以所有參賽隊職員名字拼成的TPE字樣看板，還有多種夜市小遊戲提供所有民眾參與，另在20、21及26日都有安排表演活動。

室內空間則有接待貴賓的餐飲空間，並備有台灣味美食款待來訪的外賓，也設提供媒體安排採訪的區域，中華奧會希望透過這個空間，與亞洲45個國家及地區奧會進行充分的交流。

籌備多時的「TEAM TPE HOUSE」今天開始試營運，賽會期間開放時間從上午11點30分至晚間8點，戶外空間對外開放，各國民眾都能入內參觀、互動，也一起替中華隊加油。 

位在名古屋鬧區的「TEAM TPE HOUSE」。特派記者葉姵妤／攝影
位在名古屋鬧區的「TEAM TPE HOUSE」。特派記者葉姵妤／攝影

由所有參賽隊職員名字拼成的TPE字樣看板。特派記者葉姵妤／攝影
由所有參賽隊職員名字拼成的TPE字樣看板。特派記者葉姵妤／攝影

TEAM TPE HOUSE設有多種互動小遊戲提供民眾參與。特派記者葉姵妤／攝影
TEAM TPE HOUSE設有多種互動小遊戲提供民眾參與。特派記者葉姵妤／攝影

位在名古屋鬧區的「TEAM TPE HOUSE」。特派記者葉姵妤／攝影
位在名古屋鬧區的「TEAM TPE HOUSE」。特派記者葉姵妤／攝影

位在名古屋鬧區的「TEAM TPE HOUSE」。特派記者葉姵妤／攝影
位在名古屋鬧區的「TEAM TPE HOUSE」。特派記者葉姵妤／攝影

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