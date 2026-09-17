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亞運田徑／拋開美國濾鏡 楊俊瀚專注自我奔向名古屋

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
楊俊瀚將第四度征戰亞運。圖／adidas Taiwan提供
楊俊瀚將第四度征戰亞運。圖／adidas Taiwan提供

名古屋亞運開幕倒數2天，對早已征戰過無數國際賽事的「台灣最速男」楊俊瀚而言，緊張的情緒卻沒有因為經驗的累積而消失。相反地，隨著比賽經驗增加、越了解對手，站上大賽舞台時，需要處理的聲音跟壓力比過去更多。

這將是楊俊瀚第四度參與亞洲最高殿堂，「每次比亞運都還是會緊張。」去年因傷錯過亞錦賽後，他花了一段時間重新準備、調整身體，如今感覺狀態正逐漸找回過去的水準。

面對即將到來的亞運，楊俊瀚期待的不只是重新站上跑道，更希望能在比賽中有所突破。

「過去因為對其他的選手或者其他人的狀態不是那麼了解，不會注意到那麼多，所以會更專注在自己身上。」回頭看過去的自己，楊俊瀚發現，以前上場時其實想得比較少，但隨著國際賽經驗累積，一切開始變得不同，「你可能對每一位選手都愈來愈了解，甚至每位選手在每一個賽季大概的成績會怎麼樣，都愈來愈了解。」

從2017年台北世大運100公尺奪金至今，九年過去，楊俊瀚站上了更多國際舞台，也肩負更多使命。以前因為對其他選手還不夠熟悉，不會受到太多的干擾，只需要盡全力追求成績；如今身經百戰的他，每一次的參賽，都伴隨著更多無形的壓力，自己也會期望能夠跑出預期的成績。

但楊俊瀚逐漸發現，真正能掌握的關鍵，依然只有自己。現在的他只在意一件事，如何把注意力拉回自己身上，發揮訓練時的模樣。

曾赴美訓練與比賽的經歷，讓外界對楊俊瀚多了一份期待，但他並不希望自己也套上這層「美國濾鏡」，「套這種濾鏡的話，我覺得可能會想得更多，甚至會給自己更大的壓力。」

真正被楊俊瀚帶回台灣的，不只是訓練方式或比賽經驗，而是觀察其他頂尖運動員如何面對壓力。當那些選手代表自己的國家出賽，同樣承受著外界關注與期待時，他開始試著換位思考，在訓練與交流中理解他們如何調整心態、面對重要的賽事。

楊俊瀚將第四度征戰亞運。圖／adidas Taiwan提供
楊俊瀚將第四度征戰亞運。圖／adidas Taiwan提供

楊俊瀚將第四度征戰亞運。圖／adidas Taiwan提供
楊俊瀚將第四度征戰亞運。圖／adidas Taiwan提供

2026名古屋亞運 田徑 楊俊瀚

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