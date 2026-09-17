亞運女足／田中麻帆下半場攻破泰國球門 中華女足最快今晚晉級8強

中華女足隊今天在名古屋亞運分組賽第二場比賽出戰泰國隊，在上半場雙方都未能攻破對手球門的情況下，下半場第77分鐘中華隊靠著田中麻帆禁區外遠射，最終以1：0取勝，在小組賽收下2連勝後，晉級8強情勢大好。

中華女足過去曾在1994年廣島亞運拿下銅牌，是隊史最佳成績，今年在首場比賽以2：1擊敗越南隊後，今天則是遭遇泰國，雙方在上半場就展開激烈的防守大戰，中華隊包括蘇育萱、許翊筠的射門都遭到沒收，兩隊也戰成0：0平手。

下半場雙方易邊再戰，第77分鐘蘇育萱助攻給田中麻帆遠射破門，幫助中華隊打破僵局取得1：0領先，最終也以一球之差收下分組賽2連勝，最快今天晚間日本隊與越南之戰結果出爐後，只要日本能夠取勝，就能提前鎖定8強門票。