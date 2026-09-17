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亞運／首度擔任聖火傳遞手 台灣隊長陳盈駿：蠻有份量的

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋即時報導
陳盈駿臨危授命接下亞運聖火傳遞手的任務。特派記者陳正興／攝影
陳盈駿臨危授命接下亞運聖火傳遞手的任務。特派記者陳正興／攝影

前一夜才剛結束男籃8強賽的高強度賽事，中華男籃隊長陳盈駿今天隨即臨危受命，代表我國擔任名古屋亞運聖火傳遞手，談起這趟特別的聖火體驗，陳盈駿坦言接到奧會邀請時毫不猶豫立馬答應，「這是一件非常光榮的事，第一次手舉聖火真的蠻有分量，但感覺非常新鮮且棒。」

名古屋亞運即將在19日開幕，而我國原定今天由運動部部長李洋擔任聖火傳遞工作，不過最終運動部在希望以「運動員為主角」的考量下，今天臨時決定改由中華男籃隊長陳盈駿接下重任。

走過前晚8強賽惜敗給地主日本男籃的懊悔與沉澱，陳盈駿坦言今天心情已稍微緩和，但心中難免留有遺憾，「確實有些可惜，沒能繼續朝我們原本設定的目標邁進。」

提及剛才的傳遞路線看似意猶未盡，陳盈駿笑說就當作輕度運動舒展筋骨，「可能大家知道我身上還有傷，所以特別體貼沒讓我跑太遠。」

迎來生涯首度聖火傳遞處女秀，陳盈駿語帶感謝地表示，能獲得奧會邀請感到無比榮幸。被問到未來是否想挑戰擔任開閉幕典禮的掌旗官？他則展現隊長一貫的沉穩與謙遜，笑言一切聽從奧會與團隊安排，「這種重任就交給大會選擇，對我來說，最重要的還是專注做好球員本分，在球場上全力以赴。」

陳盈駿臨危授命接下亞運聖火傳遞手的任務。特派記者陳正興／攝影
陳盈駿臨危授命接下亞運聖火傳遞手的任務。特派記者陳正興／攝影

陳盈駿臨危授命接下亞運聖火傳遞手的任務。特派記者陳正興／攝影
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陳盈駿臨危授命接下亞運聖火傳遞手的任務。特派記者陳正興／攝影
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2026名古屋亞運 聖火 陳盈駿 籃球

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