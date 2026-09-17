快訊

宴客涉賄選外 彰化地檢署：謝典霖等人涉巧立名目詐取公款

爆下體打玻尿酸壞死 極私密對話瘋傳…王鶴棣地獄等級「絕望3困境」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／代表中華台北傳遞亞運聖火 陳盈駿：蠻有份量的

攝影中心／ 特派記者陳正興／名古屋採訪即時報導
籃球國手陳盈駿（右三）代表中華台北代表團擔任火炬手，參與2026愛知名古屋亞洲運動會聖火傳遞儀式。特派記者陳正興／攝影
籃球國手陳盈駿（右三）代表中華台北代表團擔任火炬手，參與2026愛知名古屋亞洲運動會聖火傳遞儀式。特派記者陳正興／攝影

籃球國手陳盈駿下午代表中華台北代表團擔任火炬手，參與2026愛知名古屋亞洲運動會聖火傳遞儀式。陳盈駿表示，這是很難得的機會、也是很光榮的事情，接到通知後直接就答應了。

對於男籃未能進入四強，陳盈駿表示，經過一個晚上的沉澱，心情有比較緩和點，但是仍覺得遺憾，未能朝著想要達成的目標前進。對於聖火路跑的距離不長，陳盈駿表示，可能大會知道選手跟比賽結束，身上或多或少有傷，所以沒有選手跑遠。對於第一次拿到聖火火炬，陳盈駿表示蠻有份量的，感覺很新鮮、很棒，也很感謝奧會邀請能有機會擔任火炬手，也感到非常榮幸。

籃球國手陳盈駿（左）下午代表中華台北代表團擔任火炬手，參與2026愛知名古屋亞洲運動會聖火傳遞儀式。特派記者陳正興／攝影
籃球國手陳盈駿（左）下午代表中華台北代表團擔任火炬手，參與2026愛知名古屋亞洲運動會聖火傳遞儀式。特派記者陳正興／攝影

籃球國手陳盈駿（左）下午代表中華台北代表團擔任火炬手，參與2026愛知名古屋亞洲運動會聖火傳遞儀式。特派記者陳正興／攝影
籃球國手陳盈駿（左）下午代表中華台北代表團擔任火炬手，參與2026愛知名古屋亞洲運動會聖火傳遞儀式。特派記者陳正興／攝影

2026名古屋亞運

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞運男籃／陳盈駿指聲明不符事實 籃協：賽程落幕再說明始末

亞運男籃／陳盈駿、林庭謙輪番開砲 中華男籃半場10分領先約旦

亞運層級已不如10年前！ 中華男籃「保四搶三爭金」要拚球運

亞運男籃／陳盈駿29分苦撐、高柏鎧又犯滿 中華隊3分飲恨伊朗

相關新聞

亞運／我代表團中繼站帆布遭損毀 運動部呼籲：勿製造對立

名古屋亞運即將在19日開幕，我國代表團大團也在今天上午由團長蔡家福領軍抵達名古屋進行最後備戰，不過也驚傳代表團中繼站帆布遭到毀壞的事件。對此，運動部也感謝日本警方即時處理，並呼籲勿製造對立。

亞運／中華代表團最大團今早啟程 8隊伍合計94人飛往名古屋

2026年名古屋亞運將在19日開幕，本屆中華代表團最大團今天一早啟程，共8支隊伍搭乘上午7點35分的班機從桃園機場飛往名古屋，中華奧會主席蔡家福親自送行，並期勉每位選手自我挑戰、創造最好成績。

亞運桌球／林昀儒征戰名古屋成桌球隊老大哥 透露賽後最想嚐鰻魚飯

我國「桌球一哥」林昀儒今天隨代表團啟程前往日本名古屋為亞運進行最後備戰，雖然日本對他而言並不陌生，但他也透露是初次造訪名古屋，直言感覺相當新鮮，希望能有好的發揮。

亞運體操／雙星領軍出擊 李智凱、唐嘉鴻啟程名古屋尋求突破

名古屋亞運即將在19日開幕，我國體操代表隊今天隨代表團大團齊聚機場啟程，今年在「世界貓王」唐嘉鴻與「鞍馬王子」李智凱領軍下，體操隊也將放眼頒獎台，兩人皆坦言極為期待團隊凝聚力，盼能帶著學弟妹一舉衝出佳績。

亞運／中華奧會主席蔡家福領軍 名古屋亞運最大團抵達

中華奧會主席蔡家福領軍，台灣亞運最大團抵達名古屋，體操、桌球、空手道選手備戰，李智凱、鄭怡靜盼全力爭佳績。

影／代表中華台北傳遞亞運聖火 陳盈駿：蠻有份量的

籃球國手陳盈駿下午代表中華台北代表團擔任火炬手，參與2026愛知名古屋亞洲運動會聖火傳遞儀式。陳盈駿表示，這是很難得的機會、也是很光榮的事情，接到通知後直接就答應了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。