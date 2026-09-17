影／代表中華台北傳遞亞運聖火 陳盈駿：蠻有份量的

籃球國手陳盈駿下午代表中華台北代表團擔任火炬手，參與2026愛知名古屋亞洲運動會聖火傳遞儀式。陳盈駿表示，這是很難得的機會、也是很光榮的事情，接到通知後直接就答應了。

對於男籃未能進入四強，陳盈駿表示，經過一個晚上的沉澱，心情有比較緩和點，但是仍覺得遺憾，未能朝著想要達成的目標前進。對於聖火路跑的距離不長，陳盈駿表示，可能大會知道選手跟比賽結束，身上或多或少有傷，所以沒有選手跑遠。對於第一次拿到聖火火炬，陳盈駿表示蠻有份量的，感覺很新鮮、很棒，也很感謝奧會邀請能有機會擔任火炬手，也感到非常榮幸。

籃球國手陳盈駿（左）下午代表中華台北代表團擔任火炬手，參與2026愛知名古屋亞洲運動會聖火傳遞儀式。特派記者陳正興／攝影