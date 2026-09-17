亞運／中華奧會主席蔡家福領軍 名古屋亞運最大團抵達

2026愛知名古屋亞運即將於9月19日開幕，由中華奧會主席蔡家福領軍，包括奪牌重點種類體操、桌球、空手道等都在今天抵達名古屋，值得一提的是，連日下雨的名古屋，恰好在大團抵達的今天放晴，彷彿象徵著中華代表團本屆亞運的成績值得期待。

「看到陽光，大家就充滿了信心，我相信選手都充分做好準備，一定會朝著自我設定最高的目標全力以赴，為台灣爭取最好的成績。」中華奧會主席蔡家福一落地就看到好天氣，也為本屆參賽的台灣好手打氣，他強調，中華奧會全力應援，面對所有問題都會機動作調整，一切以服務選手為依歸。

蔡家福還強調，中華奧會今年特地設置中華奧會主題館（TPE HOUSE），不但對外開放給日本的民眾參觀，還希望透過這個空間與亞洲45個國家奧會進行充分的交流，將是本屆亞運來自台灣的一個重大亮點；他也準備立即獎金，希望鼓勵奪牌選手的努力表現。

尋求亞運鞍馬三連霸的李智凱，儘管是亞運常客，卻是第一次來到名古屋，他強調，一到名古屋，就感受到比賽的氛圍，對於成績，他除了盡全力去爭取個人佳績，更希望攜手唐嘉鴻，把力量凝聚在一起，都能拿到最好的成績。

相較於李智凱，桌球女將鄭怡靜對名古屋可是熟門熟路，因為效力T聯賽期間就曾到訪，她強調，備戰過程準備得還算不錯，加上比賽地點又是熟悉的地方，「帶著相信自己的信念，全力以赴去比賽！」她說：「參加第五屆亞運了，相較過去幾屆，自己可能也是多了一份穩重，也更懂得去調適自己，所以就是享受比賽。」

鄭怡靜的混雙搭檔林昀儒，雖也效力T聯賽，卻是第一次來到名古屋，對於第一次造訪的城市，他選擇專注在比賽中，他說：「目標是發揮自己應該有的水平吧，因為今年可能起伏也比較大，所以就希望可以在這次好好再去重新調整一下。」

目前台灣直飛名古屋中部國際機場共有中華航空、台灣虎航與星宇航空，其中只有台灣虎航有桃園、台中、高雄三航點直飛名古屋的服務，一周13班（桃園7班、台中3班、高雄3班），名古屋中部國際機場位於日本本島中間位置，除了名古屋以外，方便造訪周邊岐阜或三重伊勢神宮等地。

台灣虎航服務優質，座位可加購虎舒適，較傳統航空經濟艙更寬敞舒適，托運行李方面，更可依需求彈性選擇需要的去回程公斤數，且計重不計件。此外，台灣虎航堪稱最愛體育運動，長期與樂天桃猿（彩繪機，微旅行空中應猿等）以及日本阪神虎（每年一度台灣日）進行職棒合作，今年更是邀請前阪神OB作為台虎日本市場品牌大使，長期支持台灣體育運動。

桌球選手鄭怡靜。

體操選手李智凱。