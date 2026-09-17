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名古屋亞運「郵輪選手村」首開箱！孫家閎秀CHILL海景房：行動要凌波微步

聯合新聞網／ 綜合報導
名古屋亞運我國武術散打國手孫家閎。聯合報系資料照
名古屋亞運我國武術散打國手孫家閎。聯合報系資料照

愛知名古屋亞運即將於19日開幕，此次官方並未興建集中選手村，部分選手及隨隊人員入住豪華郵輪，台灣武術國手孫家閎為首批登船選手之一，立刻在社群分享入住「郵輪選手村」的生活環境，公開選手房間內部模樣。只見房內擺著2張單人床、沙發及茶几，空間相當有限，孫家閎甚至以「凌波微步」形容在房內移動的狀態，幽默感十足。

從影片可見，孫家閎走過郵輪狹長的房間走道，接著進入自己的房間。房內設有2張單人床，還有小型沙發、茶几、電視及書桌等基本設備，浴室部分則採乾濕分離設計，配有免治馬桶。床與家具之間的通道不算寬敞，孫家閎直接評價「房間很小」，笑稱需以凌波微步行動。

孫家閎一路往房間裡側走去，打開通往陽台的門後入目即是名古屋港夜景，船隻及港區燈光映在海面上的場景，讓他直呼「這也太CHILL了吧，這夜景這海景相當哇賽啊，就是希望不要太晃」、「中華隊加油」。他也補充說明船上的餐點口味「很印度」，上船時帶食物也沒被攔截。

這次名古屋亞運沒有興建傳統選手村，而是採取郵輪、木造貨櫃屋及一般飯店等方式安置選手。其中義大利歌詩達郵輪「莎倫娜號」15日抵達名古屋港金城碼頭，船身近300公尺、總噸位超過10萬噸，共有約1500間艙房，預計可提供約4000至5000名選手及隨隊人員入住。

而孫家閎本身也是台灣武術代表隊重要選手，從3、4歲就因受到武打電影明星李連杰影響開始接觸武術，之後長期赴各地拜師學藝，19歲進入台北市立大學武術隊，正式投入競技武術。2023年成都世大運，他在太極劍拿下銀牌，隔天再以9.693分摘下太極拳金牌，成為台灣代表隊該屆首金得主。

杭州亞運後，孫家閎原一度準備告別國際賽場，但沉澱後決定繼續挑戰，這次將第三度踏上亞運舞台。目前他也名列2026名古屋亞運台灣武術套路代表隊名單，賽事將於9月20日至23日舉行。

2026名古屋亞運 孫家閎 郵輪 選手村

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