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亞運棒球／台韓大戰9月21日開打 新北市民廣場直播派對 徐展元陪球迷一起拚

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
9月25日起邀請深受球迷喜愛的棒球主播徐展元一起為中華隊加油。圖／新北市府提供
9月25日起邀請深受球迷喜愛的棒球主播徐展元一起為中華隊加油。圖／新北市府提供

2026名古屋亞運棒球賽9月21日點燃戰火，中華隊再次披上國家戰袍迎戰亞洲強敵，球迷們準備集合，新北市政府體育局舉辦「2026新北應援拼盡全力棒球直播派對」，自中華隊小組賽首戰南韓隊起，在新北市民廣場舉辦直播派對，邀請球迷穿上中華隊球衣、帶著國旗到市民廣場集合，一起為Team Taiwan吶喊。

體育局表示，棒球是凝聚台灣人共同情感的指標運動，每當中華隊站上國際舞台，不論平時支持哪一支球隊，到了國際賽，大家都有共同信念支持Team Taiwan。這次新北市從小組賽首戰開始舉辦大型直播派對，邀請球迷聚在一起看球，為每一次守備、安打及關鍵時刻加油，把來自新北的應援聲送給遠在名古屋奮戰的台灣選手。

中華隊小組賽首戰就是焦點對決，9月21日下午5時30分迎戰南韓，接續於9月22日上午11時對戰泰國、9月23日下午5時30分迎戰香港，力拼分組前2名晉級；9月25日至27日則進入超級循環賽及決賽階段。亞運目標奪金場場關鍵，一個半局、一個守備甚至一次跑壘，都可能左右戰局，尤其首戰強碰南韓，更是中華隊本屆亞運的重要一役。

此屆中華隊陣中林昱珉及王彥程等2位新北好手披上國家隊戰袍，與台灣棒球好手共同迎戰各國勁旅。2位選手從新北走上國際舞台，是台灣之光，也是新北驕傲，球迷也將在市民廣場為新北子弟兵及中華隊應援，期待在名古屋全力拼出佳績。

體育局補充，本次直播派對現場規劃帶領球迷一起應援，小組賽由「新北應援團長」阿努帶領球迷吶喊；9月25日起邀請以熱血轉播風格深受球迷喜愛的棒球主播徐展元加入，陪大家緊盯場上戰況，另有職棒應援鼓樂團及Fubon Angels、Passion Sisters等職棒啦啦隊接力助陣。平時各自為喜愛的球隊加油，到了國際賽，大家只有一個共同目標，就是為Team Taiwan加油；現場也將準備限量國旗及應援小物，邀請球迷提早到場，一起加入應援行列。

應援熱潮同步延伸至線上，「新北運動聚點」Facebook粉絲專頁推出線上應援抽獎活動，球迷留言「+1 挺台灣」，就有機會抽中CT包包或運動商品券，讓無法到場的民眾也能在線上加入Team Taiwan行列。

9月25日起賽事場次將依中華隊小組賽戰績及晉級結果決定，直播日期、比賽時間及現場應援陣容將配合實際賽程調整，最新資訊請鎖定「新北運動聚點」Facebook粉絲專頁。

9月25日起邀請深受球迷喜愛的棒球主播徐展元一起為中華隊加油。圖／新北市府提供
9月25日起邀請深受球迷喜愛的棒球主播徐展元一起為中華隊加油。圖／新北市府提供

2026名古屋亞運 棒球

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