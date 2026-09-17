快訊

彰化謝家遭司法重擊恐「一屍多命」 魏平政、謝衣鳳選情受牽動

42歲台男日本偷拍被逮！更衣室架手機錄裸體 行跡可疑遭識破

聽新聞
0:00 / 0:00

亞運／我代表團中繼站帆布遭損毀 運動部呼籲：勿製造對立

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋即時報導
運動部長李洋（右）現身場邊觀看亞運男籃台日大戰。 中央社
運動部長李洋（右）現身場邊觀看亞運男籃台日大戰。 中央社

名古屋亞運即將在19日開幕，我國代表團大團也在今天上午由團長蔡家福領軍抵達名古屋進行最後備戰，不過也驚傳代表團中繼站帆布遭到毀壞的事件。對此，運動部也感謝日本警方即時處理，並呼籲勿製造對立。

運動部表示，中繼站是服務選手的地方，工作是把醫療、防護等後勤做好，讓選手能夠安心在場上比賽。不希望有任何不必要的干擾，影響中繼站工作。

運動部強調，此次事件感謝日本警方即時處理，也盼請日本警方多關注台灣代表團選手和工作人員的人身安全。同時也呼籲大家將競技精神展現在賽場上用實力切磋，不是在場外針對我國中繼站的帆布進行塗改、製造對立。這種行為沒有必要，也不符合運動精神，運動部尊重每一個國家的參賽團隊，也希望大家彼此尊重。

2026名古屋亞運

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞運／為中華代表團授旗、頒加菜金 賴清德：不預設奪牌、放心去拚

亞運／全面升級醫療防護及後勤支援 運動部力挺代表團迎戰亞運

亞運／中華代表團最大團今早啟程 8隊伍合計96人飛往名古屋

名古屋亞運19日登場！李洋親赴督陣：精進後勤團隊 備戰2028奧運

相關新聞

亞運／中華代表團名古屋據點布條遭塗鴉 「國家」2字被塗

愛知名古屋亞運開幕在即，中華代表團在名古屋市的訓練據點，懸掛在設施外的布條上，「國家」字樣疑似遭人以墨水刻意塗除。日本警方目...

亞運／中華代表團最大團今早啟程 8隊伍合計96人飛往名古屋

2026年名古屋亞運將在19日開幕，本屆中華代表團最大團今天一早啟程，共8支隊伍搭乘上午7點35分的班機從桃園機場飛往名古屋，中華奧會主席蔡家福親自送行，並期勉每位選手自我挑戰、創造最好成績。

亞運桌球／林昀儒征戰名古屋成桌球隊老大哥 透露賽後最想嚐鰻魚飯

我國「桌球一哥」林昀儒今天隨代表團啟程前往日本名古屋為亞運進行最後備戰，雖然日本對他而言並不陌生，但他也透露是初次造訪名古屋，直言感覺相當新鮮，希望能有好的發揮。

亞運體操／雙星領軍出擊 李智凱、唐嘉鴻啟程名古屋尋求突破

名古屋亞運即將在19日開幕，我國體操代表隊今天隨代表團大團齊聚機場啟程，今年在「世界貓王」唐嘉鴻與「鞍馬王子」李智凱領軍下，體操隊也將放眼頒獎台，兩人皆坦言極為期待團隊凝聚力，盼能帶著學弟妹一舉衝出佳績。

亞運／我代表團中繼站帆布遭損毀 運動部呼籲：勿製造對立

名古屋亞運即將在19日開幕，我國代表團大團也在今天上午由團長蔡家福領軍抵達名古屋進行最後備戰，不過也驚傳代表團中繼站帆布遭到毀壞的事件。對此，運動部也感謝日本警方即時處理，並呼籲勿製造對立。

亞運羽球／挑戰2連霸！有望超越王蓮香成女單第一人 安洗瑩：我想當傳奇

南韓世界球后安洗瑩近期狀況絕佳，即將挑戰名古屋亞運羽球女單二連霸，若成功衛冕將成為史上第一人，創下「安洗瑩障礙」。對此她也展現野心，在近日受訪中喊話「我想成為羽球界的傳奇。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。