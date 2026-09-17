亞運／我代表團中繼站帆布遭損毀 運動部呼籲：勿製造對立

名古屋亞運即將在19日開幕，我國代表團大團也在今天上午由團長蔡家福領軍抵達名古屋進行最後備戰，不過也驚傳代表團中繼站帆布遭到毀壞的事件。對此，運動部也感謝日本警方即時處理，並呼籲勿製造對立。

運動部表示，中繼站是服務選手的地方，工作是把醫療、防護等後勤做好，讓選手能夠安心在場上比賽。不希望有任何不必要的干擾，影響中繼站工作。

運動部強調，此次事件感謝日本警方即時處理，也盼請日本警方多關注台灣代表團選手和工作人員的人身安全。同時也呼籲大家將競技精神展現在賽場上用實力切磋，不是在場外針對我國中繼站的帆布進行塗改、製造對立。這種行為沒有必要，也不符合運動精神，運動部尊重每一個國家的參賽團隊，也希望大家彼此尊重。