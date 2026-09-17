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亞運羽球／挑戰2連霸！有望超越王蓮香成女單第一人 安洗瑩：我想當傳奇

聯合新聞網／ 綜合報導
安洗瑩。 新華社
安洗瑩。 新華社

南韓世界球后安洗瑩近期狀況絕佳，即將挑戰在名古屋挑戰亞運羽球女單二連霸，若成功衛冕將成為史上第一人，創下「安洗瑩障礙」。對此她也展現野心，近日受訪中喊話「我想成為羽球界的傳奇。」

安洗瑩近況如日中天，日前在超級750系列中國名人賽，達成賽史首見女單3連霸，更上演連2站賽事「一局不輸」奪冠，並穩居世界第一101周，超越台灣「羽球天后」戴資穎，成為史上連續周數第2長的球后。安洗瑩今年賽季以49勝1敗超狂戰績，橫掃7座冠軍，勝率高達98％。

隨著名古屋亞運在9月19日登場，安洗瑩不僅有機會提高自己今年的奪冠數，有望超過個人最佳單季11冠紀錄，更有可能以衛冕之姿躋身歷史第一人，對此安洗瑩說道：「紀錄讓你成為傳奇，我想成為羽球界的傳奇，但紀錄也代表你必須持續進步，這讓我更有動力，我也認為自己能繼續進步，對手可能追上我、超越我，所以我從不把比賽勝利視為理所當然。」

安洗瑩目前生涯累積45冠（不含區域性運動會），距離印尼羽壇名將王蓮香（Susi Susanti）的46冠僅1冠之差，安洗瑩不只有機會追平這項紀錄，更有可能一舉超越，成為史上女單羽球奪冠數最多的球員，她也對能夠比肩甚至超越傳奇感到期待與榮幸，「我的職業生涯還很漫長，也很想繼續追求偉大，如果真的超越王蓮香，會是莫大的榮耀。她是最偉大的球員之一。 」

2026名古屋亞運 羽球 安洗瑩

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