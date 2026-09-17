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亞運／中華代表團名古屋據點布條遭塗鴉 「國家」2字被塗

中央社／ 東京17日專電
御園小學。圖／中華奧會提供（資料照）
御園小學。圖／中華奧會提供（資料照）

愛知名古屋亞運開幕在即，中華代表團在名古屋市的訓練據點，懸掛在設施外的布條上，「國家」字樣疑似遭人以墨水刻意塗除。日本警方目前已以涉嫌毀損器物等方向展開調查。

「中日新聞」報導，事發地點位於名古屋市中區的舊御園小學，目前作為中華代表團備戰愛知名古屋亞運的訓練場所。

根據相關偵查人士透露，遭到塗鴉的是懸掛在校門附近的一面布條，長約5公尺、寬約1.5公尺，上頭橘底白字寫有「國家運動訓練中心」等文字，其中「國家」字樣被發現有遭人以某種墨水試圖抹除的痕跡。

名古屋市教育委員會14日下午接獲通報，得知設施內的告示物遭人塗鴉。台灣代表團方面事後已清除墨水痕跡，並撤下原本遭到塗鴉的布條，目前已換上另一面新的布條。

名古屋警方目前正朝涉嫌毀損器物等方向調查，進一步釐清犯案者身分及事件經過。

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