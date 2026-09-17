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亞運男籃／準備下課？圖奇發文感謝中華隊
2024年來台接掌中華男籃隊兵符的義大利籍總教練圖奇（Gianluca Tucci），率隊出征名古屋亞運雖晉級8強，但昨天關鍵晉級戰碰地主日本隊，最多落後22分，雖靠第四節一波15：0攻勢縮小差距，最終仍以78：85吞敗，無緣4強。圖奇今天特別在社群發文道謝，頗有「下課」告別意味。
「國家隊，就像家庭一樣，不僅僅是由贏得的比賽、追逐的獎牌或記錄書寫下的成果來定義。他們是由他們建立的關係來定義，每天建立的信任、為了彼此所做的犧牲，共同面對的艱難時刻，笑容、眼淚、擁抱，以及所有那些無法衡量的記憶。」圖奇寫道，今天可以驕傲說，有幸領導中華隊，中華隊就像一個特別非凡的家庭。
圖奇最後寫道：「無論生活帶我到你裡，我一部份的心將永遠屬於這支球隊、這個家庭，以及我們共同分享的難忘旅程。帶著愛、驕傲和無盡的感激。」
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