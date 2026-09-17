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影／名古屋亞運代表團陸續啟程 林昀儒、李智凱等今早出發

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
中華代表團選手陸續啟程前往名古屋參與本屆亞運賽事，今天最大團出發，共有包括桌球、體操、空手道、武術、綜合格鬥、衝浪、自由車、鐵人三項等8支代表隊、合計68名教練及選手，加上團本部職員，合計96人一同出發。記者季相儒／攝影
中華代表團選手陸續啟程前往名古屋參與本屆亞運賽事，今天最大團出發，共有包括桌球、體操、空手道、武術、綜合格鬥、衝浪、自由車、鐵人三項等8支代表隊、合計68名教練及選手，加上團本部職員，合計96人一同出發。記者季相儒／攝影

2026年愛知・名古屋亞運將於19日正式開幕，中華代表團最大團今（17）天一早啟程，共8支隊伍搭乘上午7時35分班機，從桃園國際機場飛往名古屋。中華奧會主席蔡家福、運動部次長洪志昌率團出發，運動部次長黃啟煌也前往機場送行，期勉選手自我挑戰、發揮實力，創造最好成績。

中華代表團選手陸續啟程前往名古屋參與本屆亞運賽事，今天最大團出發，共有包括桌球、體操、空手道、武術、綜合格鬥、衝浪、自由車、鐵人三項等8支代表隊、合計68名教練及選手，加上團本部職員，合計96人一同出發。蔡家福表示，名古屋亞運再兩天就正式開幕，本屆比賽強度非常高，但中華隊各項目的選手都已做好準備，相信每位選手都設定最高目標，將多年訓練及自我挑戰成果充分展現在賽場，為中華隊爭取榮譽。

蔡家福指出，今天出發的8個項目中，衝浪及綜合格鬥都是我國首度參與的項目，代表團也有體操李智凱、唐嘉鴻，以及桌球林昀儒、鄭怡靜等熟面孔，還有許多優秀的新生代選手參賽。對於本屆亞運成績，蔡家福表示，自己曾擔任杭州亞運總領隊，相信這一屆在亞奧運正式競賽項目的成績，「應該會比上一屆更好」，期待所有選手發揮長期訓練成果，挑戰自我、創造佳績。

運動部表示，18日及20日還有兩梯大團出發，運動部將與中華奧會及國訓中心做好各項後勤支援，讓教練及選手能專心備戰、放心拚戰，也邀請國人為中華隊加油打氣。

代表團也有體操李智凱（中）、唐嘉鴻（左），以及桌球林昀儒（右）等熟面孔。記者季相儒／攝影
代表團也有體操李智凱（中）、唐嘉鴻（左），以及桌球林昀儒（右）等熟面孔。記者季相儒／攝影

2026年愛知・名古屋亞運將於19日正式開幕，中華代表團最大團今（17）天一早啟程，共8支隊伍搭乘上午7時35分班機，從桃園國際機場飛往名古屋。記者季相儒／攝影
2026年愛知・名古屋亞運將於19日正式開幕，中華代表團最大團今（17）天一早啟程，共8支隊伍搭乘上午7時35分班機，從桃園國際機場飛往名古屋。記者季相儒／攝影

中華奧會主席蔡家福表示，自己曾擔任杭州亞運總領隊，相信這一屆在亞奧運正式競賽項目的成績，「應該會比上一屆更好」，期待所有選手發揮長期訓練成果，挑戰自我、創造佳績。記者季相儒／攝影
中華奧會主席蔡家福表示，自己曾擔任杭州亞運總領隊，相信這一屆在亞奧運正式競賽項目的成績，「應該會比上一屆更好」，期待所有選手發揮長期訓練成果，挑戰自我、創造佳績。記者季相儒／攝影

亞運 名古屋 李智凱 2026名古屋亞運

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