聽新聞
0:00 / 0:00
亞運／中華代表團最大團今早啟程 8隊伍合計96人飛往名古屋
2026年名古屋亞運將在19日開幕，本屆中華代表團最大團今天一早啟程，共8支隊伍搭乘上午7點35分的班機從桃園機場飛往名古屋，中華奧會主席蔡家福親自送行，並期勉每位選手自我挑戰、創造最好成績。
中華代表團選手陸續啟程前往名古屋參與本屆亞運賽事，今天最大團出發，共有包括桌球、體操、空手道、武術、綜合格鬥、衝浪、自由車、鐵人三項等8支代表隊、合計68名教練及選手，加上團本部職員，合計96人一同出發。
在代表團送機記者會上，中華奧會主席蔡家福表示，這次亞運賽事的比賽強度非常高，「中華隊各個項目的選手都做好充分的準備，相信每位選手自己都有設定最高目標，一定會發揮長期以來的努力，自我挑戰，創造最好成績、爭取最大榮耀。」
運動部政務次長黃啟煌表示：「運動部能做的，就是做好大家的後盾，請大家帶著全體國人的祝福，到日本去盡情發揮。」他並向選手們喊話，只要大家努力去朝自己的目標努力，「一切後援交給運動部。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。