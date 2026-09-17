亞運／中華代表團最大團今早啟程 8隊伍合計96人飛往名古屋

2026年名古屋亞運將在19日開幕，本屆中華代表團最大團今天一早啟程，共8支隊伍搭乘上午7點35分的班機從桃園機場飛往名古屋，中華奧會主席蔡家福親自送行，並期勉每位選手自我挑戰、創造最好成績。

中華代表團選手陸續啟程前往名古屋參與本屆亞運賽事，今天最大團出發，共有包括桌球、體操、空手道、武術、綜合格鬥、衝浪、自由車、鐵人三項等8支代表隊、合計68名教練及選手，加上團本部職員，合計96人一同出發。

在代表團送機記者會上，中華奧會主席蔡家福表示，這次亞運賽事的比賽強度非常高，「中華隊各個項目的選手都做好充分的準備，相信每位選手自己都有設定最高目標，一定會發揮長期以來的努力，自我挑戰，創造最好成績、爭取最大榮耀。」

運動部政務次長黃啟煌表示：「運動部能做的，就是做好大家的後盾，請大家帶著全體國人的祝福，到日本去盡情發揮。」他並向選手們喊話，只要大家努力去朝自己的目標努力，「一切後援交給運動部。」

名古屋亞運中華代表團最大團今早出發。記者季相儒／攝影

運動部政務次長黃啟煌。記者季相儒／攝影

名古屋亞運中華代表團最大團今早出發。記者季相儒／攝影