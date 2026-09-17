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亞運桌球／林昀儒征戰名古屋成桌球隊老大哥 透露賽後最想嚐鰻魚飯

聯合報／ 記者劉肇育／桃園即時報導
桌球一哥林昀儒。記者季相儒／攝影
桌球一哥林昀儒。記者季相儒／攝影

我國「桌球一哥」林昀儒今天隨代表團啟程前往日本名古屋為亞運進行最後備戰，雖然日本對他而言並不陌生，但他也透露是初次造訪名古屋，直言感覺相當新鮮，希望能有好的發揮。

對於這次亞運成為男子桌球隊的老大哥，林昀儒談起角色的轉變，依然維持一貫的「省話」本色，笑說大家都一樣，就是盡力為團體貢獻，「沒想那麼多，大家都是一個團體，角色都一樣。」

不過身為「美食家」的林昀儒也透露，行前與混雙搭擋鄭怡靜除了針對場上技術與戰術進行討論外，也聊到場外話題，目光依然鎖定「美食」。已做足功課的他笑稱，賽後最期待品嚐名古屋著名的鰻魚飯，被問及個人美食社群是否會隨著賽事「更新」，他則露出招牌微笑直說：「希望囉！」

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