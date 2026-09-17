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亞運體操／雙星領軍出擊 李智凱、唐嘉鴻啟程名古屋尋求突破

聯合報／ 記者劉肇育／桃園即時報導
我國男子體操隊今年由唐嘉鴻（左）、李智凱（中）領軍出擊。記者季相儒／攝影
我國男子體操隊今年由唐嘉鴻（左）、李智凱（中）領軍出擊。記者季相儒／攝影

名古屋亞運即將在19日開幕，我國體操代表隊今天隨代表團大團齊聚機場啟程，今年在「世界貓王」唐嘉鴻與「鞍馬王子」李智凱領軍下，體操隊也將放眼頒獎台，兩人皆坦言極為期待團隊凝聚力，盼能帶著學弟妹一舉衝出佳績。

即將挑戰男子鞍馬三連霸的李智凱感觸頗深，他直言近年大多參與單項賽事，心思多集中在個人測試與難度突破上，尤其併腿新動作的磨合；這次重回團隊作戰，加上唐嘉鴻歸隊，讓他心定不少，「這次嘉鴻回到團隊裡面，對我來說壓力消除很多。」

李智凱笑說，大家一起分擔責任、共同作戰的感覺讓人很期待，但也坦言身為學長，難免擔心自己的表現是否會影響學弟妹，希望能發揮帶頭作用而非成為負擔。

面對名古屋當地的氣候變化與各項不確定因素，甚至近期颱風與淹水消息，李智凱展現正面心態直言，「遇水則發，不要給自己太多負面情緒。」他強調，有後勤長官與龐大團隊當堅強後盾，相信任何挑戰都能迎刃而解。

至於暌違8年重返亞運的唐嘉鴻則難掩興奮之情，他表示自巴黎奧運結束後，能再次與各項目頂尖選手一同出征亞運，整個人的情緒非常亢奮，相隔多年再次重返亞運賽場，也期許自己能實現新的突破。

出發前，唐嘉鴻也特別與李智凱溝通團隊狀況，唐嘉鴻提到，隊上如莊佳龍、洪源禧等年輕選手都是首次登上亞運殿堂，希望藉由學長的經驗傳承，帶著學弟們汲取大賽養分，共同把中華隊的整體氣勢拉到最高峰，在名古屋賽場寫下新頁。

亞運 唐嘉鴻 李智凱 2026名古屋亞運

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