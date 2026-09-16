亞運男籃／陳盈駿燃燒不夠 中華隊7分不敵日本無緣4強

名古屋亞運闖進男籃8強的中華隊，今天8強壓軸戰出戰地主日本隊，首節進攻熄火僅拿9分，半場打完陷入32：44劣勢，第四節最多更落後達21分，雖以一波15：0強攻回到比賽，無奈讀秒階段追到6分差仍沒能逆轉，最終以78：85吞敗，無緣晉級4強。

中華隊以分組第二之姿晉級8強，今天碰地主，旅日的游艾喆先發雖有外線、抄截演出，但中華隊整體進攻不在節奏上，首節團隊15投僅4中，只有游艾喆和林庭謙有分數進帳，第一節打完陷入9：16落後。

第二節中華隊進攻回神，隊長陳盈駿更有單節9分演出，但日本單節也有28分進帳，包括後衛黑川虎徹、混血中鋒謝亞佛幸樹和歸化的柯克（Alex Kirk）都頻頻得手，半場打完將領先擴大到12分。

日本第三節打完將領先再擴大到68：49，山﨑一渉第四節率先外線進球更讓日本領先擴大到71：49。中華隊隊長陳盈駿不放棄，單節兩記三分球助隊打出12：0攻勢，差距縮小到10分，接續再助攻給雷蒙恩完成「3分打」，中華隊一波15：0猛攻回到競爭行列，但日本馬上回敬9：2攻勢，差距又回到兩位數。

陳盈駿和林庭謙的接連進球讓中華隊再追近比分到75：82，但讀秒階段下林庭謙搶頭三分球出現籃外空心，最後8.8秒陳盈駿投進外線雖追到78：84，但犯規戰術後沒能再追近比分，最終以78：85吞敗，結束今年名古屋旅程。

陳盈駿攻下全隊最高20分，林庭謙19分，馬建豪13分，但籃板32：47落後；日本以黑川虎徹23分最佳。

今天已經結束的另三場8強賽，南韓114：80大勝約旦，伊朗79：74險勝巴林，中國以87：78擊敗沙烏地阿拉伯，日本搭上晉級末班車，18日將和中國爭金牌戰門票，另一戰由南韓對決伊朗。