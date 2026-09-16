聽新聞
0:00 / 0:00
亞運排球／中華女排強攻狂轟 預賽首戰直落3輕取吉爾吉斯
名古屋亞運女子排球今天進行預賽首日賽事，中華女排對上實力有段差距的吉爾吉斯，輕鬆以25比14、25比15、25比9直落3過關，順利收下開門紅。
女排世界排名第37名的中華女排，在本屆亞運預賽和泰國、吉爾吉斯、蒙古同組；今天首戰世界排名第73的吉爾吉斯，首局開賽雖有些拉鋸，但中華女排很快就展現實力。
張稦豈靠著多次強勢發球直接取分，吉爾吉斯不但接發球頻頻失誤，就連防守也都不到位，讓中華女排輕鬆收下首局。
第2局戰況如出一轍，開局之初同樣拉鋸，但隨即中華女排靠著多名主攻手頻頻進攻，如願拉開差距；打出氣勢的中華女排第3局就是7比1開局，也打垮吉爾吉斯的氣勢，輕鬆直落3過關。
中華女排總教練鄧衍敏表示，預賽每一場都很關鍵，對誰都不能掉以輕心，吉爾吉斯身高也很有優勢，「我們就是發揮出自己的優點，攻擊方面做得很好。」
中華女排全場靠著扣殺球獲得43分，完全展現出強大的進攻能力；根據賽程安排，中華明天將對上世界排名第129名的蒙古，18日對上世界排名第13的泰國。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。