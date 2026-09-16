亞運排球／中華女排強攻狂轟 預賽首戰直落3輕取吉爾吉斯

名古屋亞運女子排球今天進行預賽首日賽事，中華女排對上實力有段差距的吉爾吉斯，輕鬆以25比14、25比15、25比9直落3過關，順利收下開門紅。

女排世界排名第37名的中華女排，在本屆亞運預賽和泰國、吉爾吉斯、蒙古同組；今天首戰世界排名第73的吉爾吉斯，首局開賽雖有些拉鋸，但中華女排很快就展現實力。

張稦豈靠著多次強勢發球直接取分，吉爾吉斯不但接發球頻頻失誤，就連防守也都不到位，讓中華女排輕鬆收下首局。

第2局戰況如出一轍，開局之初同樣拉鋸，但隨即中華女排靠著多名主攻手頻頻進攻，如願拉開差距；打出氣勢的中華女排第3局就是7比1開局，也打垮吉爾吉斯的氣勢，輕鬆直落3過關。

中華女排總教練鄧衍敏表示，預賽每一場都很關鍵，對誰都不能掉以輕心，吉爾吉斯身高也很有優勢，「我們就是發揮出自己的優點，攻擊方面做得很好。」

中華女排全場靠著扣殺球獲得43分，完全展現出強大的進攻能力；根據賽程安排，中華明天將對上世界排名第129名的蒙古，18日對上世界排名第13的泰國。