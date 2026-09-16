亞運男籃／第一節僅拿9分 中華隊8強賽半場落後日本12分

名古屋亞運闖進男籃8強的中華隊，今天8強壓軸戰出戰地主日本隊，中華隊首節進攻熄火僅拿9分，半場打完陷入32：44落後。

中華隊以分組第二之姿晉級8強，今天碰地主，旅日的游艾喆先發雖有外線、抄截演出，但中華隊整體進攻不在節奏上，首節團隊15投僅4中，只有游艾喆和林庭謙有分數進帳，第一節打完陷入9：16落後。

第二節中華隊進攻回神，隊長陳盈駿更有單節9分演出，但日本單節也有28分進帳，包括後衛黑川虎徹、混血中鋒謝亞佛幸樹和歸化的柯克（Alex Kirk）都頻頻得手，半場打完將領先擴大到12分。

中華隊上半場31投11中，命中率僅3成5，包括外線11投僅2中；日本團隊命中率達到5成2，籃板、助攻也都優於中華隊。

今天已經結束的另三場8強賽，南韓114：80大勝約旦，伊朗79：74險勝巴林，中國以87：78擊敗沙烏地阿拉伯。