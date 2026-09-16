聽新聞
0:00 / 0:00
亞運男籃／中國廖三寧狂轟30分阻擋沙國爆冷 闖進4強等中華隊或日本
名古屋亞運男籃8強賽中國大陸與沙烏地阿拉伯交手，三節打完落後1分，中國末節後段才擺脫糾纏，廖三寧全場狂砍30分，率隊以87：78險勝，搶下4強賽門票，將對上中華隊或是日本。
半場領先9分的中國第三節熄火只拿14分，被沙烏地阿拉伯超前領先1分。末節前段戰況持續膠著，後段中國廖三寧和余嘉豪連得6分重新建立比賽優勢，沙烏地阿拉伯還出現傷兵，接著中國逐漸拉開差距，最終以10分之差拿下勝利。
廖三寧全場17投11中，狂砍30分7籃板4助攻，余嘉豪得到16分9籃板，崔永熙拿下13分9籃板，胡金秋貢獻14分5籃板。
沙烏地阿拉伯後衛拉赫曼（Muhammad-Ali Abdur-Rahkman）拿到25分全隊最高，中鋒阿爾蘇瓦萊姆（Mohammed Alsuwailem ）進帳22分10籃板。
目前拿下4強賽門票的有南韓、伊朗和中國，中華隊與日本隊8強賽的贏家，將在4強與中國交手。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。