亞運男籃／中國廖三寧狂轟30分阻擋沙國爆冷 闖進4強等中華隊或日本

名古屋亞運男籃8強賽中國大陸與沙烏地阿拉伯交手，三節打完落後1分，中國末節後段才擺脫糾纏，廖三寧全場狂砍30分，率隊以87：78險勝，搶下4強賽門票，將對上中華隊或是日本。

半場領先9分的中國第三節熄火只拿14分，被沙烏地阿拉伯超前領先1分。末節前段戰況持續膠著，後段中國廖三寧和余嘉豪連得6分重新建立比賽優勢，沙烏地阿拉伯還出現傷兵，接著中國逐漸拉開差距，最終以10分之差拿下勝利。

廖三寧全場17投11中，狂砍30分7籃板4助攻，余嘉豪得到16分9籃板，崔永熙拿下13分9籃板，胡金秋貢獻14分5籃板。

沙烏地阿拉伯後衛拉赫曼（Muhammad-Ali Abdur-Rahkman）拿到25分全隊最高，中鋒阿爾蘇瓦萊姆（Mohammed Alsuwailem ）進帳22分10籃板。

目前拿下4強賽門票的有南韓、伊朗和中國，中華隊與日本隊8強賽的贏家，將在4強與中國交手。