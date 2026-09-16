亞運足球 ／接駁車大烏龍 南韓、卡達竟被載到棒球場

名古屋亞運尚未正式開幕，賽事接駁便出現烏龍。南韓與卡達男子足球代表隊昨天前往比賽場地時，接駁巴士竟誤駛至附近的棒球場，導致兩隊比原定時間晚約30分鐘抵達球場。

首爾體育報導，名古屋亞運男子足球D組首輪賽事15日在Paloma瑞穗橄欖球場登場，由南韓迎戰卡達，最終南韓以4比1大勝。

不過，兩隊賽前都遇上突發狀況。載著球員從宿舍出發的接駁巴士，原本應前往Paloma瑞穗橄欖球場，卻駛向附近的「棒球場」，造成南韓與卡達代表隊延誤約30分鐘才抵達比賽場地。

Paloma瑞穗棒球場雖然位於比賽場館附近，但並非本屆亞運使用的場地。本屆棒球比賽安排在豐橋市民球場，以及岡崎中央綜合公園棒球場舉行，壘球賽則於安城市綜合運動公園壘球場進行。

當天替南韓攻進一球的金明俊賽後談及這起插曲時苦笑表示，「當然，這是第一次遇到這種情況。」

儘管如此，他表示，「我們在巴士裡一直試著在這種情況下保持冷靜。參加客場比賽時，這類事情有可能發生，也不知道接下來還會發生什麼。因此，我們努力不受這些事情影響，專注做好該做的準備。」他也透露，球隊並未因這起插曲受到干擾，而是冷靜地迎接比賽。

本屆亞運是日本自1994年廣島亞運以來，時隔32年再次主辦亞運。不過，開幕式舉行前已陸續傳出場外狀況。南韓男籃代表卞俊亨日前便在社群平台發文，表示入住的貨櫃式宿舍發生漏水，並留言求助「請救救我」，引發外界對大會住宿及接待安排的關注。