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亞運男籃／韓國湯普森狂飆28分 南韓痛宰約旦34分率先闖進4強

聯合新聞網／ 綜合報導
「韓國湯普森」李賢重。 路透
「韓國湯普森」李賢重。 路透

名古屋亞運男籃8強賽今天開打，南韓隊靠著「韓國湯普森」李賢重狂射6記三分球，豪取28分，以114：80痛宰約旦，率先取下4強賽門票。

南韓上屆亞運只拿下第7名，創隊史最差。本屆由被外媒譽為韓版湯普森（Klay Thompson）的李賢重領軍，預賽3連勝挺進8強，今天面對約旦開局就轟下28：8攻勢，半場領先24分。下半場南韓持續握有大幅領先，最大差距40分，終場以34分之差大勝。

李賢重全場15投10中，其中三分球10中6，繳出28分9籃板5助攻的豪華數據。劉基相攻下16分，李政炫得到12分，李宇碩砍進11分9籃板，邊俊亨也有10分進帳。

約旦中鋒達瓦利（Ahmad Al Dwairi）持續缺陣，塔克（Darquavis Tucker）攻下22分是約旦全隊最高，穆斯塔發（Fadi Mustafa）也拿下20分，其餘球員得分都是個位數。

2026名古屋亞運 籃球 南韓 約旦

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